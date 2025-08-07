Тръмп отказва да се срещне с Путин без Зеленски

Кремъл и Белият дом са на финалната права, преговаряйки за лична среща на президентите на САЩ и Русия, но последната стъпка остава проблемна, става ясно от публикация в Bloomberg. Източници на агенцията твърдят, че Владимир Путин е готов на среща с Доналд Тръмп, който обаче настоява руският президент да се срещне и с украинския си колега Володимир Зеленски.

За Кремъл това е нежелано, но е условие, от което Тръмп няма да отстъпи, казват от Белия дом и допълват, че се говори за разговор в близките дни, но място и дата все още не са определени. В същото време руският президент коментира пред журналисти, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) могат да са приемлива дестинация, където да разговаря с Тръмп.

Путин и Зеленски имат само една лична среща - през декември 2019 година в Париж.

Общите снимки на Путин и Зеленски са рядкост. Снимка: Bloomberg

Според The New York Times нежеланието на Путин за среща със Зеленски е мотивирано с опит в двустранен разговор да убеди американския президент да приеме неговите условия за края на войната. Според изданието в Москва не се интересуват от окупираните територии, а искат да дръпнат Украйна под своето политическо влияние. Затова и Путин ще опита да изтъргува територии срещу обещанието за прекратяване на връзките на Киев със западните държави.

Тръмп е съобщил на европейски лидери, че руският президент е готов на "обмен на територии", но без да дава повече подробности, казват източници на NYT.

Именно за готовност за преговори за окупираните територии е заявил Путин на специалния пратеник Стив Уиткоф, с когото говори повече от три часа вМосква преди ден. Тази идея е приета първоначално позитивно в САЩ, се казва още в публикацията. Според помощника на Путин Юрий Ушаков Уиткоф действително е говорил за срещи между Путин, Тръмп и Зеленски, на което в Кремъл да отговорили позитивно за разговор с американския президент, и са оставили без коментар предложението за украинския президент.

Пред FOX News по-рано държавният секретар Марко Рубио беше умерено оптимистичен, заявявайки, че Уиткоф се е върнал в САЩ, дал е първоначално инфромация за срещата си с Путин, но очакват пълния доклад от визитата му.

И в САЩ, и в Русия обявиха разговорите за ползотворни и конструктивни. След срещата Доналд Тръмп позвъни на Володимир Зеленски и на европейски лидери, за да обсъди "сигналите", които изпрати Кремъл. Украинският президент съобщи за разговора, а днес отбеляза още, че е разговарял и с канцлера на Германия Фридрих Мерц, както и с президента на Франция Еманюел Макрон, с които е обсъдил информацията, която имат за разговорите. Зеленски посочи, че Украйна желае възможно най-скоро войната да приключи, но със справедлив мир.

Повече подробности обаче нито една от страните не споделя официално.

Според полското издание Onet предложението, което САЩ са изпратили по Уиткоф е повече от приемливо за Кремъл - прекратяване на огъня без мирен договор, фактическо признаване на окупираните територии - статутът им може да бъде разгледан след 49 години или 99 години, както и премахване на санкциите и никакви гаранции за Украйна.

От офиса на украинския президент опровергаха тази информация.

Посочените от полското издание условия се коментираха преди месеци и са абсолютно неприемливи за Украйна и европейските съюзници. Нещо повече - проучване на общественото мнение в Украйнав края на юли показа, че 76% от украинците са против мирен план, обвързан с капитулация пред Русия. В това се включва отказ от членство в НАТО, намаляване на войската и международно признание на окупираните територии.

От Киевския международен институт по социология обаче признават, че вече се вижда и умората на украинското общество - аналогично проучване през май показа, че несъгласните с исканията на Русия са 82%.

Източници на Bloomberg твърдяха преди срещата на Путин с Уиткоф, че тя е по искане на Москва и на нея ще бъде предложено "възудшно примирие", но с продължаващи бойни действия на фронтовата линия.

Володимир Зеленски реагира на тази информация, заявявайки, че Украйна е предлагала различни варианти на примирие през март - от пълно до частично, за да бъде намалено напрежението и водени разговори за мир. Русия обаче не се е съгласила на това, предложила е спиране на обстрелите към енергийна инфраструктура, което после не е спазила.