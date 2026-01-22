Само България и Унгария от ЕС се включиха в основаването на Съвета за мир на Тръмп

България официално се присъедини към новоучредения от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир. На церемония в рамките на Световния икономически форум в Давос в Швейцария премиерът в оставка Росен Желязков подписа документи за присъединяването. Това се случи без предварително съобщение до медиите, каквито обичайно изпращат от правителствения пресцентър.

„Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп. За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за Газа е Николай Младенов“, заяви Желязков след официалната церемония, цитиран от пресцентъра на Министерския съвет.

От съобщението става ясно, че в рамките на вчерашния ден българското правителство е дало мандат на Желязков да подпише присъединяването на България към Съвета за мир. То ще трябва да бъде одобрено и от Народното събрание.

„Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване“, заяви Желязков.

Той специално подчерта, че за България няма финансов ангажимент.

„Нашето участие е изцяло доброволно и се оценява подобаващо както от САЩ, така и от международната общност“, коментира премиерът.

Първоначално Тръмп изпрати покана към България до президента Румен Радев, който обаче отговори уклончиво.

Ключови съюзници на САЩ, включително основните икономики от Г-7, все още отказват да се присъединят към Съвета за мир поради съмнения относно целите, състава и контрола, който американският президент ще получи. Първоначално Тръмп предложи съвета като част от мирен план за разкъсваната от война Ивица Газа, със задачата да помогне за надзора на нейното възстановяване. Но проект на харта, видян от Bloomberg, предлага по-широки правомощия за „осигуряване на траен мир в райони, засегнати или застрашени от конфликти“ – обширна визия, която разтревожи много американски партньори, които се опасяват, че този нов съюз ще се стреми да съперничи, а и да подкопае устоите на ООН. Тези страхове остават въпреки усилията на администрацията на Тръмп да убеди държавите, че съветът ще допълва, без да заменя ООН.

Освен българския премиер на сцената по време на подписването на договора се присъединиха аржентинският президент Хавиер Милей и унгарският премиер Виктор Орбан, както и представители на други държави, включително Азербайджан, Армения, Бахрейн, Индонезия, Йордания, Казахстан, Катар, Косово, Мароко, Монголия, Парагвай, Пакистан, Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства и Узбекистан.

Те подписаха документи, които според прессекретаря на Белия дом Карълайн Ливит осигуряват на устава на съвета легитимност и го превръщат в „официална международна организация“.

Руският президент Владимир Путин и украинският Володимир Зеленски също бяха поканени да се включат в Съвета за мир, но на церемонията нямаше техни представители.

Снимка: МС

България подкрепя 20-точковия план на президента Тръмп за постигане на мир в Газа, а също и Плана за Газа, който беше одобрен с резолюция на Съвета за сигурност на ООН, подчерта министърът на външните работи Георг Георгиев, който е част от водената от премиера Желязков делегация в Давос.

Той също заяви, че участието на България в Съвета за мир не води до финансов ангажимент за страната. „Финансовите приноси са доброволни. Нито една държава не е задължена за такъв“, каза още той и допълни, че взетите от Борда решения нямат автоматично прилагане в територията на която и да е от държавите членки.

Политически реакции за включването на България в Съвета за мир

От "Да, България" реагираха остро на включването на България в Съвета за мир. Според тях такова решение не може да бъде взето от правителство в оставка, без да бъде ратифицирано от парламента.

"Това е едно грешно, неадекватно и опасно действие на това правителство, което вече е загубило легитимност да взима такива решения. Пробив срещу общата политика на Европейския съюз“, каза съпредседателят на „Да, България“ и зам.-председател на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Божидар Божанов.

„Това, че България се превръща в пореден троянски кон и застава заедно с Орбан единствен от останалите европейски държави там, е много тревожно, защото останалите държави там са Беларус и държави с авторитарни режими", каза той.

От "Да, България" смятат, че включването на България в инициативата е станало под натиска на Делян Пеевски.

Действието на премиера и външния министър влиза в директна колизия с няколко конституционни разпоредби, заяви народният представител от ПП-ДБ Атанас Славов. По думите му обединената инициатива за Съвета за мир цели да подрони принципите на международното право и да дублира механизма за вземане на решения в ООН.

Според Конституцията ако България се присъединява в международни организации, каквато претенция има Съветът за мир, задължително трябва да става след предварителни консултации с Министерския съвет и ратифициране на международен договор от парламента. Нито едно от тези неща не са се случили преди обявяването на премиера и външния министър, добави Славов.

Президентът Румен Радев не предприема никакъв ход по този повод, прави го Бойко Борисов с неговото правителство, по искане на Делян Пеевски, каза другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Решението за присъединяване към Съвета за мир слага България в ъгъла на Европейския съюз до Унгария, коментира лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа, натика ни в кьошето до най-бедната държава в Европейския съюз – Унгария. Когато България е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че ние сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори, посочи той. Не на последно място, тази позиция е взета от едно правителство в оставка, което е нелегитимно да предприемат такива големи външнополитически ходове“, допълни Василев.

Преди това бившият председател на НС и настоящ депутат от БСП Наталия Киселова също каза, че е необходимо произнасяне на парламента. "Защото става дума за финансов ангажимент. То не е просто лично участие, а е участие с определена сума, така, че е редно да има решение на правителството и вече ако има решение на правителството, тогава трябва да има и решение на Народното събрание за финансовия ангажимент, защото това е ангажимент, който не е включен в удължителния бюджет".

В съобщение, разпространено от пресцентъра на "ДПС - Ново начало", Делян Пеевски поздрави правителството в оставка за присъединяването на България към Съвета за мир и заявява, че за България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред.

„Вчера е имало заседание, на което е даден мандат на премиера в оставка Росен Желязков. Нито можем да променим датата на поканата, нито можем да променим датата, на която се провежда тази инициатива”, коментира Деница Сачева от ГЕРБ.

Според нея е важно България да има своя глас по отношение на въпросите, свързани със сигурността.

„Ние сме гранична зона по отношение на Близкия изток, по отношение на миграцията. Като такава държава продължаваме да изпълняваме най-съвестно и отговорно нашите ангажименти. И това по никакъв начин не противоречи на интереса на Европейския съюз. Ние ще продължим да бъдем част от всички решения, свързани с европейския консенсус. И най-вече, разбира се, това е и акт, който трябва да бъде разглеждан и в подкрепа Близкият изток да бъде зона, която не е източник на конфликти. Имаме достатъчно време да убедим всички в Народното събрание, че това решение е добро за България”, каза Сачева.