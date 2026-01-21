България има покана за Съвета за мир на Тръмп, но засега остава извън инциативата

Президентът в оставка Румен Радев е получил писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, с което се отправя покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир, като самият Радев трябва да представя страната ни в инициативата, съобщават от президентството.

От институцията посочват, че Радев е върнал отговор, посочвайки настоящата ситуация в политическата сфера у нас - оставките на правителството и неговата собствена, както и че усилията му са насочени основно към "оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите".

Румен Радев изрази очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността, се казва още в позицията на българското президентство.

България все пак ще има представител в съвета - бившият министър на външните работи Николай Младенов беше назначен за Върховен представител за Газа в Съвета за мир, е отбелязал Румен Радев в своя отговор към Белия дом.

Източници на Bloomberg съобщиха преди ден, че в Съвета за мир на Доналд Тръмп ще влязат 49 държави, сред които не беше включена България. Поканени обаче бяха Гърция, Турция и Румъния, както и повечето страни от ЕС. Извън списъка бяха Дания и Прибалтийските републики, но и Bloomberg обърна внимание, че е възможно покани да продължават да се изпращат.

Идеята за Съвет за мир се породи след резолюция на ООН за конфликта в Газа, но се създава по инициатива на президента Тръмп. В съобщението на президентството се посочва обаче, че съветът има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти не само в Газа, а и в други региони. Доналд Тръмп дори посочи в брифинг в Белия дом, преди да тръгне към Давос, че смята новата институция за алтернатива на ООН. Организацията, създадена да поддържа световния ред след края на Втората световна война, не му е помогнала за приключване на нито една война, допълни още Тръмп.

Именно ангажираността на Съвета за мир с други конфликти накара някои от поканените досега да отхвърлят предложението. Доналд Тръмп покани и руския президент Владимир Путин, който все още не е отговорил официално какво планира, както и украинския Володимир Зеленски, който пък посочи, че не вижда как би участвал заедно с Русия и Беларус в един съвет за мир. "Русия работи за война", допълни още Зеленски.

Според източници на Bloomberg някои от световните лидери са смутени от факта, че председател ще бъде Доналд Тръмп и той ще продължи да бъде такъв и след края на мандата си като президент на САЩ. Той ще има право да блокира решенията на институцията. В съвета са включени още и държавният секретар Марко Рубио, Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, но също не е ясно в лично качество или като представители на САЩ.

Сред отказалите са още френският президент Еманюел Макрон, а медийни публикации сочат, че САЩ получават отказ и от най-близкия си партньор в Европа досега - британския премиер Киър Стармър.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също разкритикува плановете на САЩ, след като стана ясно, че поканени за участие в съвета са Турция и Катар. Идеята не отговаря на политиката на Израел по казуса, отбеляза Нетаняху.