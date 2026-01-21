Доналд Тръмп не покани България в своето лично ООН

Американският президент Доналд Тръмп не покани България в своя Съвет за мира, който би трябвало да бъде част от решението за възстановяване на Газа, става ясно от публикация в Bloomberg. Източници на агенцията съобщават за 49 поканени държави, като само някои са потвърдили, че искат да участват.

Самият Тръмп вижда инициативата като алтернатива на ООН. "ООН просто не е особено полезна - аз съм голям фен на потенциала, но никога не съм разчитал на него", отчете той по време на брифинг в Белия дом, цитиран от CNN. "ООН трябваше да спре всяка една война, която аз прекратих, но нито веднъж не се обърнах към организацията, дори и не помислих да го направя", категоричен е Тръмп.

В алтернативата на ООН са поканени 49 държави неясно на какъв принцип. Интересите на България, както и на други държави от ЕС, останали извън инициативата, все пак могат да бъдат представлявани от Европейската комисия (ЕК), която е получила покана. Сред поканените за участие е и Китай, но липсват африканските държави с изключение на Египет и Мароко.

Поканените в Съвета за мир. Графика: Bloomberg

Сред поканените са Украйна и Русия - войната между които американският президент не може да спре. Когато украинците искат мир, руснаците не са готови и обратното, каза Тръмп по повод опитите му да бъде миротворец между двете страни.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че неговите съветници анализират възможностите, но той не вижда вариант как Киев ще участва в този съвет заедно с Русия и Беларус.

Франция също отказва да се присъедини и получи заплаха за 200% мита за вината и шампанското от страна на Тръмп.

Израел пък заяви, че съветът не отговаря на политиката му за региона.

Повечето европейски държави са в списъка с поканените - включително нашите съседи Турция, Гърция и Румъния, както и Албания и Полша, но не и Прибалтийските държави и Дания. Според медийни публикации много от поканените ще откажат да участват и причините са различни - от изискването за вноска в размер на 1 млрд. долара, поканата за Владимир Путин и условието, че институцията ще бъде управлявана от Доналд Тръмп дори и след края на мандата му като президент на САЩ.

Източници на Bloomberg казват, че Тръмп ще бъде председател на съвета, докато не подаде оставка. В него ще влязат още и държавният секретар Марко Рубио, зетят на американския президент Джаред Къшнър и бизнес партньорът му Стив Уиткоф, но не е ясно дали като представители а САЩ или в лично качество.

На този етап не е ясно дали наистина се очаква някаква "членска вноска", но държавите, които допринасят финансово, ще могат да останат по-дълго членове, казват още източниците на агенцията.