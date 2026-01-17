Белият дом обяви Николай Младенов за върховен представител за ивицата Газа

Бившият български министър на отбраната и външните работи и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов става върховен представител за ивицата Газа. Това съобщи на убесайта си Белият дом, обявявайки списък с членовете на Съвета за мир в Газа, който според плана на президента на САЩ Доналд Тръмп временно ще управлява палестинския анклав.

"В качеството си на върховен представител за Газа Младенов ще работи като свързващо звено между Съвета за мир и Националния комитет за администриране на Газа. Той ще подпомага осъществяването на надзор от Съвета върху всички аспекти на управлението, възстановяването и развитието на Газа, като същевременно гарантира координацията между гражданските стълбове и стълбовете за сигурност", посочва Белият дом.

Членовете на Съвета са: американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, бившият британски премиер Тони Блеър и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, а също милиардерът и изпълнителен директор на инвестиционния фонд "Аполо Глобъл Мениджмънт" Марк Роуан, президентът на Световната банка Аджай Банга и съветникът на Тръмп Робърт Гейбриъл, обяви Белият дом.

Николай Младенов беше депутат в 39-ото Народно събрание (2001-2005 г.), а също член на Европейския парламент (2007- 2009 г). Заемал е постовете министър на отбраната (2009-2010 г.) и министър на външните работи (2010-2013 г.).

През 2013 г. е назначен за специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак (UNAMI), а от 2015 г. до края на 2020 г. е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес. На този пост той играе ключова роля в усилията за деескалация на напрежението между Израел и палестинците.

(БТА)