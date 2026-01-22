Тръмп постави началото на своя „Съвет на мира“ въпреки критиките от съюзници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви инициативата „Съвет на мира“, ускорявайки създаването на проект, който според него ще насърчи геополитическата стабилност, въпреки че обособяването му предизвиква критики от ключови съюзници, съобщава Bloomberg.

Тръмп се опита да разсее някои от тези опасения, заявявайки, че организацията ще „работи с много други, включително с Организацията на обединените нации (ООН)“, по време на церемония в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

„След като този съвет бъде напълно сформиран, можем да правим почти всичко съвместно с ООН. Знаете ли, винаги съм казвал, че ООН има огромен потенциал“, заяви Тръмп.

На церемонията присъства и българският министър-председател в оставка Росен Желязков. Освен него на сцената по време на подписването на договора се присъединиха още аржентинският президент Хавиер Милей и унгарският премиер Виктор Орбан, както и представители на редица други държави, включително Бахрейн, Мароко, Азербайджан, Пакистан, Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Узбекистан.

Те подписаха документи, които според прессекретаря на Белия дом Карълайн Ливит осигуряват на устава на съвета легитимност и го превръщат в „официална международна организация“.

„Съветът на мира“ също така сигнализира за стремежа на Тръмп да премине към втората фаза на мирния си план за Ивицата Газа, въпреки че „Хамас“ отказва да изостави оръжията си. Американският президент се опита да представи началната фаза на мирното споразумение като успех и заяви, че САЩ са ангажирани да видят Газа „възстановена“, въпреки че предупреди, че „Хамас“ трябва да върне останките на последния починал заложник от нападението си срещу Израел през 2023 г.

Тръмп откри събитието, като се похвали с американската икономика и твърденията си, че е спрял поне осем войни - цифра, която включва конфликти, които не са прераснали в открити военни действия или където дългогодишните вражди все още не са разрешени до такава степен. Той също така повтори призива си за 1,5 трлн. долара разходи за отбрана на САЩ и приветства съюзниците на Вашингтон в НАТО за повишаване на целите им за разходите, въпреки че отправи критики към Испания, която все още не се е ангажирала с това.

„Те искат да се возят безплатно, предполагам“, посочи Тръмп, визирайки европейската страна.

Проектът за създаване на „Съюз на мира“ премина през труден старт, измъчван от съмнения относно целите, състава и контрола, който американският президент ще получи. Ключови съюзници на САЩ, включително основните икономики от Г-7, все още отказват да се присъединят.

Първоначално Тръмп предложи съвета като част от мирен план за разкъсваната от война Ивица Газа, със задачата да помогне за надзора на нейното възстановяване. Но проект на харта, видян от Bloomberg, предлага по-широки правомощия за „осигуряване на траен мир в райони, засегнати или застрашени от конфликти“ – обширна визия, която разтревожи много американски партньори, които се опасяват, че този нов съюз ще се стреми да съперничи, а и да подкопае устоите на ООН. Тези страхове остават въпреки усилията на администрацията на Тръмп да убеди държавите, че съветът ще допълва, без да заменя ООН.