Европа спешно трябва да реши проблемите с отбраната

Ако някой е имал някакви съмнения по темата, американските лидери ясно заявиха в Давос по-рано тази седмица: както и да се развият нещата с Гренландия, Европа не може да разчита на американските гаранции за сигурност до степента, в която разчиташе доскоро. За да защитят общите си интереси, европейските държави спешно трябва да засилят военното и финансовото си сътрудничество, пише Bloomberg в редакционен коментар.

Европейските лидери сега говорят така, сякаш осъзнават тази нова реалност. Действията им обаче изостават.

Разбира се, задачата е обезсърчителна и изисква ниво на солидарност, което Европейският съюз (ЕС) не е в състояние да постигне. Неговите определящи договори оставят въпросите на отбраната и фискалния сектор до голяма степен на отделните държави членки, което значително усложнява усилията за бързо превъоръжаване.

Големите европейски държави имат свои собствени военни индустрии: Франция купува предимно френска отбранителна техника, Германия - германска. Резултатът е скъпоструващо разпространение на различни по произход и качество оръжейни системи, които не се произвеждат в голям мащаб. Европа произвежда 50 основни бойни танка годишно, докато в Русия производството надхвърля 1500 броя. Новият германски танк Leopard 2A8 струва приблизително 29 млн. евро; руският Т-90 е около 4 млн. евро. За големи стратегически инструменти, като сателитно разузнаване и капацитет за въздушен транспорт, Европа остава силно зависима от САЩ.

Страните в източната част на Европейския съюз харчат повече за отбрана по отношение на дела на разходите спрямо брутния вътрешен продукт (БВП). Графика: Bloomberg

Финансирането е фрагментирано по подобен начин. Приносът на всяка страна от ЕС към общата отбрана зависи от нейния фискален капацитет и индивидуалната оценка на заплахите. Германия, например, може да си позволи допълнителни 500 млрд. евро; Франция по-малко. Полша, важен фактор на източния фланг на блока, харчи близо 5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за отбрана; Испания - едва 2%.

Европейските държави нямат механизъм за използване на общ дълг, който би им позволил да финансират колективно превъоръжаване, бързо и евтино.

Тук се появяват редица предложения за решения. Коалиция от държави, включително Великобритания, би могла да сформира общ Европейски отбранителен механизъм, с правомощия да емитира съвместно обезпечен държавен дълг и да закупува необходимото. Като начало усилията биха могли да се съсредоточат върху технологии от следващо поколение, като роботика и киберсигурност, където все още не са се формирали утвърдени национални играчи и ползата за общата производителност може да бъде най-голяма.

Големите европейски производители на отбранителна техника трябва да понижат цените на своите продукти. Графика: Bloomberg

Колкото повече държави участват, толкова по-големи са шансовете за създаване на общоевропейски актив, който би могъл да се конкурира с американските държавни ценни книжа, давайки тласък на единния капиталов пазар, отчаяно необходим за привличане на частни инвестиции и ускоряване на растежа.

Вместо това Европа се опитва да намери алтернативни решения, но почти без успех. Повече от една десета от недостатъчния фонд на ЕС за действия в областта на сигурността в Европа от 150 млрд. евро, предназначен за насърчаване на съвместните обществени поръчки, вероятно ще отиде при приятелското настроено към Русия правителство на Унгария - на практика подкуп за постигане на единодушието, което изискват правилата на блока. ЕС и Великобритания дори не успяха да се споразумеят за условията за участието на последния. Страните от Североизточна Европа постигнаха известен напредък в обединяването на ресурсите, но те не могат и не трябва да носят цялата отбранителна тежест.

Лидерите в региона трябва да преодолеят препятствията и да предприемат по-сериозни и последователни действия. Преди повече от седем десетилетия европейските страни се обединяват с надеждата да осигурят мир и просперитет след ужасите на двете световни войни – монументален експеримент за силата на взаимната полза и споделените ценности, за да триумфират над личния интерес и древното съперничество. Това си заслужава да бъде защитено, заключва Bloomberg.