ЕС обмисля допълнително финансиране за отбрана след изчерпване на заема от 150 млрд. евро

Европейският съюз (ЕС) проучва възможностите за ново финансиране за целите на отбраната след предстоящото изчерпване на първоначалния заем на стойност 150 млрд. евро. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на вътрешни източници, пожелали анонимност.

Дискусиите са в ранен етап, тъй като Европейската комисия (ЕК) все още разпределя средства по настоящата кредитна програма. Освен това се очаква в рамките на фонда няколко милиарда евро да останат неизползвани поради разминавания между исканията на държавите и окончателно подписаните договори.

След като средствата бъдат изчерпани тази пролет, Комисията ще направи оценка на процеса и ще разгледа възможността за нов кръг на финансиране, който потенциално може да включва втори заем.

Разговорите отразяват стремежа на ЕС бързо да увеличи местното производство на отбранителна продукция, за да се защити от агресивната политика на Русия и от желанието на президента Доналд Тръмп да намали ангажиментите на САЩ към сигурността на Европа.

Миналата година Брюксел създаде програмата с цел да насърчи съвместните обществени поръчки в отбраната и да опрости процедурите за придвижване на военно оборудване на територията на континента. Програмата получи името SAFE.

Планът предвиждаше Европейската комисия да набира средства от капиталовите пазари и да ги предоставя под формата на заеми на държавите членки за закупуване на конкретни продукти, от които Европа изпитва недостиг, включително ракети, наземно оборудване и системи за противоракетна отбрана.

Интересът към инициативата се оказа силен: първоначално столиците на страните от ЕС подадоха заявки за общо 190 млрд. евро. Впоследствие Комисията одобри около 150 млрд. евро и изиска от държавите да изготвят планове за разходване на средствата. В момента изпълнителният орган на ЕС обработва тези планове и отпуска средствата под формата на дългосрочни заеми с ниска лихва.

През последните дни Комисията е одобрила плановете на 19 държави, като няколко все още остават в процес на разглеждане.

„В момента Комисията оценява националните планове по SAFE на още три държави членки“, посочи говорителят ѝ Томас Рение в официално изявление. „На този етап няма да спекулираме относно възможността за втори фонд по SAFE“.

Тъй като някои от представените разходни планове изискват по-малко средства от първоначално одобрените, е вероятно да останат неизползвани пари, които ЕК да може да преразпредели, посочват източниците. В момента се работи именно по този процес.

След това Комисията ще разгледа различните си опции за осигуряване на допълнително финансиране, като създаването на нова програма за заем е една от възможностите.