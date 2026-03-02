IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Франция и Германия засилват сътрудничеството си в областта на ядреното възпиране

Париж и Берлин ще създадат съвместна ръководна група за координиране на стратегическата доктрина и ученията

19:15 | 02.03.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Франция и Германия са се споразумели да засилят сътрудничеството си в областта на ядреното възпиране. За целта те ще създадат съвместна ръководна група за координиране на стратегическата доктрина и ученията, съобщават лидерите на двете страни в изявление, цитирано от Ройтерс.

До тази стъпка се стига на фона на нарастващите опасения за сигурността в Европа и съмненията в надеждността на американския ядрен чадър при управлението на президента Доналд Тръмп.

Френско-германската инициатива има за цел да укрепи способността на Европа да овладее евентуално изостряне на напрежението преди достигането на ядрения праг, особено в областта на ранното предупреждение, противовъздушната отбрана и прецизните удари, посочва се в изявлението, цитирано от БТА.

Берлин и Париж се ангажираха да предприемат конкретни стъпки през тази година, включително участие на Германия във френски ядрени учения и съвместни посещения на стратегически обекти. Страните заявиха, че усилията им ще допълват, а не заменят ядреното възпиране на НАТО, и подчертаха, че продължават да разчитат на възпиращата сила на САЩ и независимите ядрени сили на Франция и Великобритания.

Полският министър-председател Доналд Туск, от своя страна, заяви днес, че Варшава води преговори с Франция и група от най-близките си европейски съюзници за програма за усъвършенствано ядрено възпиране, съобщава Ройтерс.

Последна актуализация: 19:17 | 02.03.26 г.
ядрено възпиране икономиката на Франция икономиката на Германия
