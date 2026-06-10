Dow се срина с над 900 пункта, разпродажбите в сектора на чиповете се засилиха

Американските борсови индекси отбелязаха значителни понижения в сряда, след като президентът Доналд Тръмп даде да се разбере, че преговорите с Иран „траят прекалено дълго“, и заплаши с по-решителни мерки, пише CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спадна с 1,87% до 49 918,78 пункта, а по-широкият измерител S&P 500 загуби 1,62% и затвори на ниво от 7266,99 пункта. Технологичният Nasdaq Composite изтри 1,98% до 25 169,50 пункта.

Индексите са в отстъпление, след като Тръмп заплаши Иран с нови удари. В сряда сутринта той написа, че Иран „се е бавил прекалено дълго с преговорите за сделка, която би била чудесна за тях, сега ще трябва да платят цената!!!“

Петролът поскъпна след заплахите на Тръмп. Фючърсите на американския лек суров петрол от сорта West Texas Intermediate

затвориха с ръст на цената от 2,07% до 90,03 долара за барел, докато тази на сорта „Брент“ се повиши с 1,8% до 93,10 долара.

Напрежението в Близкия изток отново се засили във вторник вечерта, след като американските сили нанесоха удари срещу Иран „в отговор на свалянето [в понеделник] на хеликоптер Apache на американската армия“, съобщи Централното командване на САЩ. По-рано Тръмп обвини Иран, че е свалил хеликоптера, който според него е патрулирал над Ормузкия проток.

Акциите на производителите на чипове отново попаднаха под натиск в сряда. Книжата на Micron Technology, Advanced Micro Devices и Broadcom поевтиняха за четвърти ден от последните пет. Борсово търгуваният фонд iShares Semiconductor отбеляза спад от над 3% във вторник. Акциите на производителите на чипове претърпяха силен спад в края на миналата седмица, като в петък iShares Semiconductor се срина с 10%. След това секторът отбеляза леко възстановяване в понеделник, преди разпродажбите да се възобновят във вторник.

Влияние оказва и предстоящото IPO на SpaceX в петък, като някои трейдъри смятат, че инвеститорите, особено по-малките участници на дребно, се освобождават от най-печелившите си акции на производители на чипове, за да направят място в портфейлите си за най-голямото първично публично листване в историята. Други смятат, че това е просто прибиране на печалби след бърз ръст. iShares Semiconductor все още е с ръст от около 80% за тази година.

Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши леко с 2 базисни пункта до 4,548% в сряда, докато инвеститорите анализираха последните данни за инфлацията в САЩ, която е достигнала най-високото си ниво за последните три години през миналия месец.

Доходността по облигациите с по-кратък и по-дълъг матуритет също остана почти без промяна. Тази по 2-годишните ДЦК нарасна с по-малко от 1 базисен пункт до 4,133%, а по 30-годишните облигации, която традиционно реагира по-силно на геополитическите събития, се покачи с по-малко от 2 базисни пункта до 5,029%.