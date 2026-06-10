Индексите на БФБ се оцветиха предимно в зелено, SOFIX се покачи с 0,34%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете ръст от 0,34% в сряда до 1256,37 пункта.

Най-силни повишения на цените на акциите сред компаниите от състава на основния индекс отбелязаха "Уайзър Технолоджи" АД с поскъпване от 4,17% до 1,75 евро за брой, "Българска фондова борса" АД с 2,16% до 7,56 евро и "Химимпорт" АД с 1,8% до 0,452 евро.

Сред 15-те компонента на SOFIX поевтиняха книжата на "Първа инвестиционна банка" АД – с 1,23% до 3,2 евро, "Илевън Кепитъл" АД – с 0,56% до 7,14 евро, и "Адванс Терафонд" АДСИЦ – с 0,37% с 1,36 евро.

По-широкият измерител BGBX40 се повиши с 0,32%, а равнопретегленият BGTR30 – с 0,67 на сто. Секторният BGREIT отстъпи с 0,07%, а индексът на малките и средните предприятия beamX заличи символичните 0,01%.

Борсовият оборот в сряда достигна 1,6 млн. евро, от които една трета, или 476 хил. евро, с акции на "Софарма имоти" АДСИЦ. Следваха "Шелли груп" ЕД с 84 хил. евро, "Браво Пропърти" АДСИЦ с 69 хил. евро, "Софарма" АД с 67 хил. евро и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 34 хил. евро.

Най-много сделки днес бяха сключени с акции на "Софарма" – 64, ФНИБ АДСИЦ и "Софарма имоти" АДСИЦ – по 52, "Сирма груп холдинг" АД – 43, и "Химимпорт" – 41.

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