Оборотът на БФБ за първите четири месеца от 2026 г. почти се удвоява на годишна база

Активността на Българската фондова борса (БФБ) значително се е забавила през април 2026 г. Въпреки спада на оборота и сделките през месеца обаче оборотът за първите четири месеца на годината почти се удвоява в сравнение с първите четири месеца на предходната година.

Оборотът на БФБ през април възлиза на почти 42,7 млн. евро, което е с над 61% по-малко спрямо предходния месец.

От началото на годината обаче оборотът възлиза на близо 239 млн. евро в сравнение със 120,47 млн. евро за същия период на 2025 г. Това е с над 98% повече на годишна база.

Най-голям дял от оборота през април се формира от търговията с облигации – близо 56%, или почти 23,8 млн. евро.

При сделките през април тенденцията в динамиката е подобна като при оборота – спад с над 41% за месеца до 5743 трансакции, докато за януари-април се отчита ръст от близо 69% на годишна база.

Най-ликвидните акции през миналия месец са „Шелли груп“ ЕД със 768 сделки, „Софарма“ АД с 462 и „Доверие Обединен Холдинг“ с 305.

Основният индекс SOFIX отчита минимален ръст от 0,56% през миналия месец спрямо март и умерено повишение от 6,1% за периода януари-април спрямо януари-април 2025 г.

По-широкият индекс BGBX40 добавя 0,45% на месечна база, а за първите четири месеца на годината расте с малко под 4 на сто в сравнение с първите четири месеца на миналата година.

Индексът на малките и средни предприятия beamX добавя почти 4% през април спрямо март и почти 3% за периода януари-април спрямо януари-април 2025 г.

Най-печелившите емисии в SOFIX са „Шелли груп“ ЕД с ръст от 10,67% за месеца, „Химимпорт“ АД с повишение от 4,27% и акциите на самата БФБ с 3,11%.

Най-губещите акции от индекса през април са „Уайзър Технолоджи“ АД със спад от 6,67%, „Доверие Обединен Холдинг“ с 4,83% и „Сирма Груп Холдинг“ с 4,09%.