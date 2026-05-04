Кои са водещите компании за изкуствен интелект?

В последните години технологиите движат пазарите, а изкуственият интелект (AI) определя възхода на водещите компании. Много нови компании се опитват да разработват AI модели, които променят начина на работа във всички сектори на икономиката.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Кои са водещите компании в сферата на изкуствения интелект?

Теодор Панайотов, съосновател на Coursedot и Ethermind:

Въпросът за лидерството няма еднозначен отговор – американските гиганти (Google, Anthropic, OpenAI) се въртят в цикъл, като всеки е най-добър в определена ниша, а китайските компании ги догонват само за броени месеци.

Истински важният въпрос обаче не е коя е най-добрата чужда компания, а как да изградим европейски суверенен AI гигант. Това изисква мащабен капитал, инвестиции в енергетика, компютърни ресурси и образование – сфера, в която България може да бъде лидер. Само чрез единен пазар и общо европейско присъствие можем да създадем технология, която да служи на нашите интереси и ценности.

Йонко Чуклев, финансов анализатор:

Извън големите играчи три по-малки компании показват изключителен потенциал - Mistral AI - европейската надежда, чийто нов модел Small 24 успешно съперничи на гигантите в решаването на сложни задачи чрез висока специализация; Cognition, която създаде Devin – първият AI софтуерен инженер, който за разлика от стандартните асистенти може самостоятелно да планира проекти, да изпълнява целия работен процес; Midjourney, която с версията V6.1/V7 затвърждава лидерството си в генерирането на изображения с фотореалистични текстури, прецизно осветление и 2K резолюция.

Тези компании доказват, че качественият продукт и иновативната архитектура са по-важни от мащаба на корпорацията.

Материалът не е предпоставка за вземане на инвестиционно решение!

Вижте отговорите на всички участници в анкетата във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.