AI принуждава централните банки да преосмислят инфлацията и лихвените проценти

През по-голямата част от последните три години централните банки разглеждаха изкуствения интелект (AI) по същия начин, по който третират климатичните промени или демографията: като дългосрочен фактор, който си струва да се наблюдава, но все още не е инструмент на паричната политика. Това разграничение вече се срина, пише Euronews.

Финансистите започнаха да разглеждат AI като структурна промяна от мащаба на електрификацията или интернет - такава, която ще промени инфлацията, лихвените проценти и самите инструменти, които централните банки използват, за да ги определят.

Разногласията вече не са дали технологията има значение. Те са свързани с времето, механизма на въздействие и посоката: колко бързо ще се проявят ефектите му, дали първо ще се повишат или понижат цените и как централните банки трябва да реагират на сила, която може да бъде инфлационна в краткосрочен план, но дезинфлационна в дългосрочен.

Какво вече правят ЕЦБ и Бундесбанк

Европейската централна банка (ЕЦБ) се придвижи най-бързо в превръщането на изкуствения интелект от теория в практика.

В блог публикация от 21 април 2026 г. икономисти на базираната във Франкфурт финансова институция разкриха, че от края на 2022 г. модел за машинно обучение е част от аналитичния инструментариум, използван за подготовка на решенията по паричната политика за Управителния съвет.

Моделът използва около 60 показателя, обхващащи инфлационни очаквания, разходен натиск, реална икономическа активност и финансови условия, и се актуализира няколко пъти на тримесечие. Резултатите вече са тествани в реално време.

През второто и четвъртото тримесечие на 2025 г. моделът сигнализира за възходящи рискове за базисната инфлация, които впоследствие се материализираха, като крайните стойности бяха с около 20 базисни пункта над официалните прогнози на Евросистемата.

„Изкуственият интелект може да помогне за проследяване на инфлационните рискове в реално време“, пишат авторите.

Германската централна банка върви по сходен път. На конференция на 9 декември 2025 г. гуверньорът ѝ Йоахим Нагел потвърди, че паричният орган вече използва широк набор от приложения на изкуствения интелект за подобряване на анализа и подпомагане на работните процеси. Те включват интелигентни асистенти, базирани на текст, анализ на документи с помощта на AI и модел, наречен MILA, който оценява комуникациите на централните банки в еврозоната.

Какво казва Фед

Във Федералния резерв промяната е по-малко оперативна, но по-концептуална и все по-неотложна. Централните банкери в САЩ преминаха от признаване на AI към обсъждане как той променя основните елементи на паричната политика.

Миналата година членът на Управителния съвет Кристофър Уолър заяви, че технологията се внедрява по-бързо от персоналните компютри, интернет или смартфоните и че въпросът за производителността вече е в центъра на дебата за паричната политика.

„Ключовият въпрос е дали AI ще допринесе за възраждане на ръста на производителността. Всеки устойчив растеж над 2% ще подкрепи нарастването на реалните доходи и жизнения стандарт без инфлационен натиск. Надява се да го постигне“, каза Уолър.

На събитието Euro20+ през ноември 2025 г. заместник-председателят на Фед Филип Джеферсън подчерта двойствения ефект на AI върху инфлацията. От една страна, технологията може да намали производствените разходи чрез повишена производителност. От друга - може да повиши цените на входящите ресурси.

„AI може да окаже възходящ натиск върху определени ценови категории, тъй като много фирми се стремят да мащабират технологията. Освен това изисква центрове за данни, които се конкурират за земя, енергия и други ресурси“, каза Джеферсън.

Най-политически натовареният глас в дебата е този на Кевин Уорп, номиниран от президента Доналд Тръмп за председател на Фед след изтичането на мандата на Джером Пауъл.

Уорш определи бума на изкуствения интелект като най-силната вълна на повишаване на производителността в живота си и го сравни с края на 90-те години, когато тогавашният председател на Фед Алън Грийнспан поддържаше по-свободна политика.

Но на изслушването в Сената за потвърждаване на номинацията му той показа по-предпазлива позиция, описвайки AI като сила, достигаща „скорост на освобождаване“ и предупреди, че централните банкери все още не могат да разчитат на тези печалби в производителността.

Wall Street вече залага на изкуствения интелект

Докато централните банки все още обсъждат как да тълкуват AI, Wall Street вече го включва в търговските стратегии.

Най-големите мениджъри на активи и икономисти на инвестиционни банки вече отразяват технологията в прогнозите си за инфлация, растеж и доходност по облигациите - и пазарът се разделя на два противоположни лагера.

Едните виждат AI като дезинфлационен фактор: по-ниски цени, по-ниски лихви и по-висок риск апетит. Други очакват краткосрочен инфлационен натиск заради инвестиционен бум, който повишава цените на електроенергията и доходността.

Най-силният дезинфлационен аргумент идва от индустрията за управление на активи. Майк Хънстад от Northern Trust заяви пред Financial Times, че AI може да се окаже един от най-големите положителни шокове от страна на предлагането в съвременната икономическа история.

Според него, ако доведе до устойчив ръст на производителността, той ще свърши дезинфлационната работа, която години на рестриктивна парична политика не успяха да завършат.

От другата страна стоят икономистите на Oxford Economics, които предупреждават, че преждевременно намаляване на лихвите би било грешка, тъй като AI в момента повишава инфлацията чрез енергийни разходи и инвестиции.

Goldman Sachs достига до подобен извод, като подчертава ролята на цените на електроенергията. Икономистите там отбелязват, че центровете за данни могат да увеличат търсенето на електроенергия значително през следващите години.

Въпросът не е дали, а кога

Вече има широко съгласие по един въпрос: изкуственият интелект е достатъчно значим, за да принуди централните банки да преосмислят как функционира икономиката.

Остава нерешен въпросът за последователността. Ако първо дойдат печалбите в производителността, централните банки може да получат пространство да намалят лихвите, без да разпалят инфлацията. Ако обаче първо удари инвестиционният бум, тези, които облекчат политиката твърде рано, може да бъдат принудени да обърнат курса.

Това е рязък обрат спрямо само ситуацията преди няколко години, когато изкуственият интелект почти не се споменаваше в изказванията на централните банки.