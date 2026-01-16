Nvidia: Частично автономно шофиране може да дебютира в Европа още тази година

Частично автономно шофиране може да дебютира в Европа още тази година, а по-усъвършенствани системи биха могли да се появяват по пътищата на континента още следващата, заяви вицепрезидентът на автомобилния екип на Nvidia Али Кани в интервю за Euronews Next.

Лидерът в производството на чипове обяви миналата седмица, че вместо да изгражда собствен автомобил, е разработил софтуер, който осигурява автономност и който компаниите за роботаксита могат да закупят и да надградят.

Изкуственият интелект (AI) се превръща в ключов ускорител на технологиите за автономно шофиране и би могъл да намали разходите. Европа обаче се намира в повратна точка при определянето на това как и кога автономните автомобили ще започнат се движат по улиците и дали може да се наложи да се направят промени в инфраструктурата.

„Трябва да действаме толкова бързо, колкото ни позволяват регулациите, и мисля, че това, което виждаме, е началото“, коментира Кани. „Предполагам, че в Европа това може да се случи в края на тази година“, добавя той, визирайки системите от подобрено второ ниво на автономност. При тези системи водачът все още трябва да следи пътя, докато превозното средство се движи и спира само.

Що се отнася до четвърто ниво, тук превозното средство работи напълно автономно при определени условия и водачът не е длъжен да следи пътя. Тази система, според Кани, ще се появи в Европа през 2027 г.

Някои големи европейски градове като Лондон започват тестови изпитания на такива превозни средства, въпреки че сроковете за постигане на пълно регулаторно одобрение зависят от това колко добре системите ще се представят в реални условия.

В Европа понастоящем са разрешени коли със системи от второ ниво на автономност и вече са одобрени такива от трето ниво при контролирани условия. Но това не се случва без предизвикателства.

Тази седмица стана ясно, че Mercedes-Benz спира своята система Drive Pilot, функция за частично автономно шофиране, която беше достъпна в Европа и САЩ. Междувременно Nvidia обяви, че ще използва новата си технология в алианс за роботизирани таксита с Lucid, Uber и Nuro.

Mercedes, която също работи с Nvidia, заяви, че ще пусне нова усъвършенствана система за подпомагане на водача в САЩ през това тримесечие, която ще позволи на превозните средства да се движат независимо от водача, но под наблюдението му. Основателят и главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг посочи, че технологията на Mercedes- ще се появи в Европа и Азия през второто тримесечие.

Безопасност

Една от най-големите пречки пред внедряването на автономните превозни средства в Европа са различните регулации в различните страни.

Но технологията на Nvidia може умело да заобикаля различните закони, тъй като базираният на правила пакет за безопасност е персонализиран за изискванията за шофиране на всяка страна.

Кани казва, че компанията има и различна философия от конкурентите си, което е ключово за безопасността. Nvidia постига това, като първо използва разнообразни комплекти сензори, така че ако една камера не работи, има други опции за заместването ѝ.

Нейната система работи с два пакета едновременно: цялостен AI модел, заедно със специален пакет за безопасност.

„Основата е, че две неща работят, а защитният софтуер ще гарантира, че никога няма да допуснете грешка. Това означава, че самият AI модел не е нещо, от което зависим. В системата имаме вграден предпазител“, изтъква Кани.

Софтуерът Drive AV на Nvidia наскоро получи петзвездна оценка за безопасност от Европейската програма за оценка на нови автомобили (Euro NCAP) за внедряването ѝ в Mercedes-Benz CLA.

Перспективи

Едно от основните предизвикателства през следващите 5-10 години ще бъде свързано с преодоляването на неочаквани ситуации, с които системите не са се сблъсквали преди, изтъква Кани.

През декември имаше инцидент, при който услугата на Waymo спря за часове, тъй като превозните ѝ средства се затрудняваха да реагират на неизправни светофари заради прекъсване на електрозахранването в Сан Франциско. При тази ситуация пътуващите се оказаха затворени в колите на неработещите светофари.

Един такъв възможен инцидент в бъдеще може да се случи по европейските селски пътища. Въпреки че Кани признава, че няма много информация за пътната инфраструктура на континента, той казва, че не смята, че ще е необходима основна реконструкция на европейските пътища, за да се осигури движението на автономните превозни средства, но може да са необходими промени в селските райони.

Според него, че макар технологията на Nvidia може да се адаптира към съществуващите пътни условия, той предполага, че може да е по-трудно за автономните превозни средства да спират по малки, тесни селски пътища, тъй като те нямат банкет.

Но въпреки тези потенциални сценарии, има много причини да бъдем оптимисти относно автономното шофиране. Кани казва, че автономните коли правят пътищата по-безопасни, тъй като елиминират човешките грешки или умората по време на шофиране. Но превозните средства биха могли също така да променят градското планиране и начина, по който управляваме времето си.