Автономните коли на Waymo придобиват вредните навици на такситата от Ню Йорк

Това е като сцена от филм: два бели Jaguar-а се движат бързо през двулентов тунел, сменяйки лентите едновременно в зигзагообразна формация. И двете превозни средства са на Waymo – роботизирани автомобили, известни със своето безопасно поведение по пътищата.

„Никога не бях виждала някой да сменя лентата в този тунел“, споделя София Йен, основателка на стартъп компания, чиято кола е зад двата автомобила на Waymo. „Все едно бяха управлявани от таксиметров шофьор – агресивен таксиметров шофьор от Ню Йорк“, добавя тя, цитирана от Wall Street Journal.

В продължение на години, докато извършват тестови пътувания по улиците на Сан Франциско, колите на Waymo се приемат за най-учтивите участници в движението. Винаги спират преди знак „Стоп“, изчаквайки останалите коли да преминат. Ако някое роботакси се опита да заобиколи кола, която завива наляво, автомобилът на Waymo ще направи път.

Сега тези коли нарушават правилата за движение, действат по-агресивно дори спрямо пешеходците и възприемат идеята, че когато става въпрос за градско шофиране, учтивостта не се отплаща: Всяка кола е сама за себе си на пътя.

През септември полицията в Сан Бруно, Калифорния, спря Waymo, след като стана свидетел на нерегламентиран обратен завой. Миналия месец кола на Waymo блъсна и уби котка в Мишън, квартал в Сан Франциско. Наскоро роботакси натиска силно педала за ускоряване на светофар в Пасифик Хайтс, за да потегли по-бързо. Секунди по-късно същата кола решава, че подаването на сигнал за смяна на лентата не е необходим.

54-годишната Дженифър Джефрис е прекарала близо 3000 минути в коли на Waymo от май 2024 г. насам. И ако доскоро жителката на Пасифик Хайтс отказвала да се качи на тези превозни средства при пътувания към центъра на града, тъй като колите са „твърде тромави“, сега тя вече няма такъв проблем. Джефрис посочва, че колите маневрират толкова добре, колкото шофьор на Uber, „може би и по-добре“.

Има обаче един недостатък – изглежда, че тези автомобили имитират таксиметровите шофьори и когато става въпрос за техните вредни навици.

„Казвам да ме вземат от този адрес, а те са отсреща, което не ми харесва“, посочва Джефрис.

Waymo се опитва да направи своите автомобили по-уверени, казва Крис Лудуик, продуктов мениджър в Waymo, собственост на компанията майка на Google, Alphabet. „Това беше наистина необходимо, за да разширим мащаба на дейността в Сан Франциско, особено заради натовареността“, добавя той.

Лудвик посочва, че когато превозните средства са твърде пасивни, те започват да пречат на работата и движението. Редовните актуализации на софтуера гарантират, че колите на Waymo не създават хаос.

Той не коментира конкретни случаи на нарушаване на правилата. Според него роботакситата вземат решения, основани на здравия разум, които включват компромиси.

Говорителка на Waymo казва, че превозните им средства са изминали 160 милиона километра без шофьор в Сан Франциско, Лос Анджелис, Остин, Финикс и Атланта. Компанията съобщи, че в сравнение с човешките шофьори, отчита 91% по-малко катастрофи, включващи сериозни наранявания.

65-годишната Косет Дрослър споделя, че нейна приятелка наскоро ѝ разказала за кола на Waymo, която не е спряла на знак „Стоп“, а само е забавила движението си.

Дрослър, която живее в Пасифик Хайтс и е собственик на фирма за счетоводни услуги, е обезпокоена от това поведение. Тя не им се доверява напълно по отношение на преценката относно трафика и движението.

Waymo казва, че колите ѝ са проектирани да спират напълно.

Сержантът от полицията в Сан Бруно Скот Смитматунгол, казва, че той и партньорът му са правили проверки за алкохол сред шофьори, когато един автомобил на Waymo прави нерегламентиран обратен завой на кръстовище. Когато партньорът на Смитматунгол се приближава до прозореца от страната на шофьора на спрелия автомобил, стъклото се спуска надолу. По високоговорителят се чува гласът на оператор, който посочва пред органите на реда, че компанията ще проучи ситуацията.

В момента полицаите в Калифорния не могат да глобят кола без шофьор.