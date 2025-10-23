Мъск: Tesla напредва с роботакситата, но ѝ предстои още работа за премахване на шофьора

Tesla Inc. посочва, че софтуерът ѝ за напълно автономно шофиране напредва по отношение на развитието. Въпреки това асистентът, вграден в електромобилите на концерна, все още не може да бъде оставен без надзор, пише Insideevs.

Това ще се промени до края на годината, или поне така твърди главният изпълнителен директор Илон Мъск.

По време на представяне на последния тримесечен финансов отчет на Tesla, милиардерът обеща, че човешкият фактор ще бъдат премахнат от роботакситата на концерна в Остин до края на годината, освен ако няма проблеми от страна на регулаторните органи.

Компанията също така планира да разшири услугата си до между 8 и 10 метрополитни района.

„Зависи от различни регулаторни одобрения“, изтъква Мъск, добавяйки: „Всъщност можете да видите повечето от нашите регулаторни заявления онлайн, защото те са достъпни за обществеността. Очакваме да развиваме бизнес в Невада, Флорида и Аризона до края на годината“.

В момента Tesla предлага своите роботаксита в Остин, Тексас, и района на залива близо до Сан Франциско, Калифорния. Изглежда, че компанията планира да стартира услугата и в Илинойс и Колорадо, както се предполага от обявите за работа от миналата седмица.

Досега паркът от роботизирани автомобили на Tesla е изминал общо над 400 хил. км в Тексас и над 1,6 млн. км в Калифорния. FSD Supervised – версията на софтуера, която всеки притежател на електромобил Tesla може да получи срещу 8000 долара – е натрупала колосалните 9,6 млрд. км до момента, което е океан от данни, върху които колите на Tesla се обучават.

Все пак това не е достатъчно за Мъск, за да призове за премахване на шофьорите, отговорни за безопасността в роботакситата. Главният изпълнителен директор казва, че за момента човешкият фактор няма да отпадне.

„Мисля, че дори и регулаторните органи да не ни караха да го правим, е логично да имаме шофьор в колата“, изтъква Мъск. Той добавя, че Tesla ще използва такива шофьори за „може би 3 месеца“, когато навлезе на нов пазар, за да се увери, че няма специфични за района предизвикателства, след което ще изтегли шофьорите и ще остави колите да се движат сами.

Мъск също така направи доста небрежна консервативна забележка относно настоящия софтуер, насочен към клиентите. „Трябва ни време, за да изгладим несъвършенствата“, призна той.

Той предупреди, че новите версии на FSD дават приоритет на технологичния напредък и безопасността пред комфорта. Това означава, че трябва да се изчака версия като FSD F14.2.1 или по-нова, ако комфортът е от голямо значение за пътуващия.

Говорейки за новости, Мъск заяви, че Tesla планира да внесе и рационализация бъдеща версия на FSD. Това ще позволи на колата да взема по-сложни решения въз основа на заобикалящата я среда, като например да решава къде да търси място за паркиране, след като остави пътника пред входната врата на магазин. Ако паркингът е пълен, например, колата може да избере да търси място в задната част на обекта.

Истинският тест е дали хората могат да пишат текстови съобщения, докато шофират - или поне така казва Мъск. Колата все още не е готова, но софтуерът за подпомагане на водача изглежда се развива бързо.

Засега Мъск казва, че остава уверен, че FSD в крайна сметка ще бъде по-безопасен от шофьор. Изненадващо, той не посочва точен график за този показател, но контекстът около него рисува по-голямата картина: внедряването на т.нар. геозони може скоро да започне. Дотогава клиентската версия на FSD на Tesla ще изисква постоянно човешко наблюдение.