Ще има ли промяна в структурата на данъците

За последните пет години разходната част на бюджета се удвои и не за последен път ще се налага да се търси увеличаване на данъците. Това коментира Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той припомни, че до 2021 г. България поддържаше сравнително стабилна макрорамка, но след началото на войната в Украйна и сериозните енергийни шокове бюджетът беше разхлабен съществено.

„Не виждам как може да не се стигне до увеличаване на данъците при необходимостта от инвестиции в инфраструктура, социални разходи, отбрана, гарантиране на икономическата сигурност и технологичния суверенитет на страната“, отбеляза експертът.

Според него в условията на външни и вътрешни кризи, борба за конкурентоспособност и за дългосрочен просперитет е нужна съответна конкуренция в структурата на данъците.

„България има голямо предимство с ниските данъчни ставки на корпоративния и подоходния данък, но без промяна в структурата на данъчното облагане с този и следващите бюджети няма как да решим проблемите пред страната, свързани с неравенството, социалното недоволство, приоритизирането на политики“, смята Руслан Стефанов.

По думите му в Бюджет 2026 г., както в бюджетите през последните десетилетия, липсват ясни политики, извеждане на приоритети за годината, ясно дефиниране на проблеми в областта на сигурността, здравеопазването, образованието, социалната сфера, които трябва да решава страната ни.

Руслан Стефанов предупреди, че отмяната на удвояването на данък дивидент и на увеличаването на социалните осигуровки с 2%, както и на някои ограничителни регулаторни мерки като използване на лицензиран софтуер облекчава бизнеса, не променя философията на бюджета.

„Съществува сериозен проблем с процеса на бюджетиране. Прекомерната политизация и използване на хватки, за да се надвие политическият противник не може да е положително за бюджета“, допълни той.

Експертът е на мнение, че за България е най-добре да поддържа ниско дългово бреме. Стефанов смята, че дори бюджетният дефицит да остане в рамките на 3%, страната ни пак ще тегли дълг и добави, че това не е добре. „След кризата през 90-те години на миналия век България би трябвало да знае най-добре от всички страни в Европа, че най-прекият път към загуба на суверенитет е дългът“, отбеляза той.

