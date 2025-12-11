Европейските фондови пазари затварят с повишения, следейки ходовете на централните банки

Водещите индекси на европейските фондови пазари се повишават, като инвеститорите анализират последното намаление на основната лихва в САЩ, пише CNBC. Швейцарската централна банка пък задържа лихвения процент на фона на охлаждащата се инфлация. Пазарите са в очакване и на решенията на Европейската централна банка и Английската централа банка, чиито заседания са насрочени за един и същи ден - 18 декември.

Инфлацията в Европа остава без сериозни изменения и прогнозите са, че ЕЦБ ще изчака с решението си за лихвата. Европейската икономика ще запише ръст, малко по-голям от очакваното, но рисковете за нея остават и вероятно най-сериозният от тях е търговската политика на САЩ, казват анализатори.

Паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,55% до 581,34 пункта като повечето сектори в състава му са на зелена територия. В Германия DAX добави 0,68% и затвори на ниво от 24 294,61 пункта. Френският САС 40 достигна до 8085,76 пункта, което е повишение от 0,79 на сто.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE100, се повиши с 0,49% до 9703,16 пункта.

Водещите сортове петрол поевтиняха рязко с 2% като фокусът на инвеститорите се върна към преговорите за мир в Украйна. Оценките са, че развръзката с мирните преговори приближава, като има насрочена среща между представители на САЩ, Европа и Украйна в събота (13 декември). Засега не е ясно на какво ниво ще бъде тя.

Американският лек суров петрол (WTI) се търгува за малко над 57 долара за барел. Европейският "Брент" достига до цена 61 долара за барел към края на европейската сесия.

Разделеният Фед при последното решение за лихвата в САЩ оказва натиск върху стойността на щатския долар. На валутните пазари търговията с еврото се извършва при 1,1757 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,342 долара.

Златото поскъпва с 2% до 4314,10 долара за тройунция.