Активите на пенсионните фондове надхвърлят 30 млрд. лева в края на септември

Активите на частните пенсионни фондове, в които българите се осигуряват за допълнителна пенсия, в края на септември 2025 г. възлизат на над 30 млрд. лв. Към края на септември общият размер на нетните активи на всички фондове под управление на дружествата е 30,029 млрд. лева, като 29,685 млрд. лева са нетните активи на пенсионните фондове, а 343,6 млн. лева на фондовете за извършване на плащания. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2025 г.

Размерът на нетните активи на пенсионните фондове нараства през деветмесечието на годишна база с 3,305 млрд. лева, или с 12,37 на сто. Спрямо края на 2024 година нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 12,03 на сто.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове са тези на универсалните пенсионни фондове - 86,91%, следвани от професионалните пенсионни фондове - 6,43%, и доброволните пенсионни фондове - 5,45 на сто. Четвърто място в подреждането заемат фондовете за разсрочени плащания с относителен дял от 0,62%, изпреварвайки фондовете за изплащане на пожизнени пенсии с 0,52% и доброволния фонд по професионални схеми с 0,07 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове пенсионни фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 12,53% спрямо края на 2024 година. Следват професионалните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 8,71% и 7,02 на сто. Отчетеното увеличение от доброволния пенсионен фонд по професионални схеми за периода е 6,32 на сто.

Според информацията, обобщена на база на отчетите, представени от пенсионноосигурителните дружества в КФН, общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на септември е 5 104 453 души, като нараства спрямо края на миналата година с 38 320 души, или с 0,76 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през деветмесечието на 2025 г. са общо 2,466 млрд. лв. и се увеличават с 13,20% в сравнение с деветмесечието на 2024 г. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 13,30%, а в професионалните пенсионни фондове 11,27 на сто. Най-високо повишение в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове - 14,31%, а в доброволния пенсионен фонд по професионални схеми се отчита слабо намаление в постъпленията от осигурителни вноски.

Източник: КФН

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания към края на септември, са 39 911, от които 7768 пенсионери и 32 143 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През деветмесечието на 2025 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 13,145 млн. лв. за пенсии, 121,9 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 610 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието е 236,12 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 515,80 лева.

Към края на третото тримесечие на тази година участниците във всички фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества, са общо 5 145 105 души, като 5 104 453 от тях са осигурени лица в пенсионните фондове, 32 143 са лица, получаващи разсрочени плащания и 8509 са пенсионери (двама в професионалните и 739 в доброволните пенсионни фондове и 7768 във фондовете за изплащане на пожизнени пенсии). През деветмесечието на годината общият брой на участниците във фондовете се е увеличил с 48 868 души или с 0,96 на сто.

Източник: КФН