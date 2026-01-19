Отварят граничния пункт "Рудозем - Ксанти" след над 30 години чакане

След повече от 30 години граничният преход "Рудозем - Ксанти" ще бъде отворен за преминаване. Това обяви областният управител на Смолян Захари Сираков, цитиран от БНР. Това е дългоочаквана новина за област Смолян.

С официална церемония утре ще бъде открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница, който през времето беше многократно отлаган заради продължаващо строителство по трасето от границата до гръцкото село в Западна Тракия.

Пускането в експлоатация на пътната отсечка през ГКПП "Рудозем – Ксанти" е утре в 12:00 часа. Церемонията за откриване на пътя от границата към Ксанти е организирана от гръцките партньори от района на Източна Македония-Тракия.

Сираков посочи, че откриването на пътната отсечка е по шенгенските разпоредби и гражданите на България и Гърция ще преминават свободно през беломорския проход.

Движението ще бъде отворено за преминаване на автомобили до 3,5 тона.

Кметът на Рудозем Недко Кулевски съобщи, че обходният път на Рудозем все още не е готов и затова трафикът първоначално ще минава през центъра на града.

"Към този момент обходът на Рудозем не е приключен. Ние имахме месечна среща в началото на годината с възложителя Агенция "Пътна инфраструктура", с изпълнителя и община Рудозем, като беше поет ангажимент, че обходът ще бъде готов до края на април. Към момента трафикът най-вероятно ще бъде през центъра на града, но смятам, че няма да имаме кой знае какви затруднения с това", уточни той.

Недко Кулевски смята, че отварянето на граничния преход ще бъде от полза не само за Рудозем, но ще даде и икономически тласък за област Смолян. „Инвестиционният интерес към Рудозем през последните години драстично е увеличен, повишени са значително и цените на имотите“, добави той.

Кметът на Смолян Николай Мелемов отбеляза, че отварянето на пътя дава възможност за активизиране на туризма и търговията, възстановяват се традиционни връзки между регионите от двете страни на границата.