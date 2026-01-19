Приходите от петрол и газ в руския бюджет намаляват наполовина през януари

През януари приходите от продажбата на петрол и природен газ в руския бюджет ще са с 46% по-ниски спрямо година по-рано, сочат изчисления на Ройтерс. Причината е по-ниската цена на петрола в световен мащаб и силната рубла.

Предварителните данни на финансовото министерство на Русия, публикувани по-рано днес (19 януари), показаха, че през 2025 година приходите от търговията с петрол и газ са с около 25% надолу до 8,48 трилиона рубли (109 млрд. долара).

Като цяло общите приходи в бюджета през миналата година достигат 37,2 трилиона рубли, а разходите - 42,9 трилиона рубли. Дефицитът е в размер на 5,64 трилиона рубли (72,5 млрд. долара), което е 2,6% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) за миналата година.

Дефицитът в руския бюджет през 2024 г. достигна 1,7% от БВП, сочат още данните на Министерството на финансите.

В бюджета за 2026 г. са заложени приходи от търговия с нефт и газ в размер на малко под 9 трилиона рубли, а общо приходите в руския бюджет се очаква да бъдат 40,2 трилиона рубли.

Според оценките на Ройтерс през първия месец на годината Русия е получила към 420 млрд. рубли (5,4 млрд. долара), което е най-ниското ниво от август 2020 година, когато пандемията от коронавируса затвори повечето икономики и търсенето на петрол и горива се срина.

През декември цената на руския сорт петрол "Уралс" се понижи под 40 долара за барел. На световните пазари европейският сорт "Брент" достигна ниво от около 63 долара за барел. Големите отстъпки за руския петрол са заради санкциите, които наложи САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт".