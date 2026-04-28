Ядреният регулатор анализира възможните предизвикателства за AP1000 в Европа

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) си сътрудничи с други европейски регулатори за анализи за възможните предизвикателства при лицензирането на реакторите на Westinghouse AP1000, стана ясно след годишната конференция на институцията. В момента има няколко проекта в Европа, за които ще се използва американската технология, но досега тя не е получила лиценз за работа на континента.

Използват се открити източници - публикуваната спесификация на реакторите, оценки на институти и други отворени източници, и на пръв поглед проблем може да дойде от пасивната система за защита, защото в европейската нормативна уредба няма описана такава практика, коментира зам.-председателят на агенцията Елизабет Цветкова.

Председателят Цвятко Бачийски допълни, че неформални разговори непрекъснато се водят и с българските експерти, които работят по проекта, и агенцията подготвя ръководство, по което да се водят при подготвянето на нужната документация.

От агенцията отбелязаха още, че работата по 7 и 8 блок в АЕЦ "Козлодуй" напредва, но едва ли България ще бъде първата държава в Европа, в която ще заработи реакторът AP 1000, каквито очаквания имаше преди няколко години. За сметка на това сме първите, които дават лиценз и сменят оригиналното гориво за реакторите от типа ВВЕР 1000 в Европейския съюз (ЕС).

Реалната оценка на техническите характеристики на горивото ще стане ясна през 2028 г.

От регулатора съобщиха, че пети блок на ядрената ни централа ще бъде спрян за презареждане и планов ремонт на 9 май и ще бъде добавена нова партида от горивото на Westinghouse. В средата на май ще станат ясни параметрите на работата на блока с това гориво. Досега то се държи спрямо техническите описания, но пълна оценка ще може да бъде направена през 2028 година, след като реакторът бъде напълно зареден с американското гориво (по план през пролетта на 2027 година) и изработи един пълен цикъл само с него, уточни Бачийски.

По отношение на късащите се мембрани в шести блок от АЯР нямат отношение, защото те са в неядрената част на реактора. Бачийски обаче беше категоричен, че има нарушение на правилата на вътреншния ред, което е притеснително. "Водихме сериозни разговори в централата и имаме впечатлението, че ще бъдат взети мерки, които да гарантират високата култура на безопасност", категоричен беше председателят на ядрения регулатор.

АЕЦ "Козлодуй" е подала и искане за поставяне на шест тестови касети от горивото на Westinghouse и в шести блок, но то е върнато заради липсваща документация. В агенцията очакват до два месеца да им бъде представено отново искането и по закон имат шест месеца да се произнесат.

Процедурата е стандартна при проекти за смяна на оригиналното гориво. Анализите как се представят тези тестови касети обаче траят четири години.

Готвим се активно за малките модулни реактори

Готвим се активно и за малките модулни реактори, отбеляза още Елизабет Цветанова. Прави се преглед на законодателството относно всички видове реактори, тъй като има много различни технологии. Най-вероятно първият одобрен ще бъде с технологията, използвана от конвенционалните реактори у нас като най-позната, очакват още експертите.

Към агенцията са се обръщали представители на индустрията, които са търсили информация за процедурите за лицензиране на работата на такива реактори, но все още няма подадено искане.

В много европейски страни има проекти за използването на малки модулни реактори в топлофикационните дружества, които започват да се оценяват. Засега регулаторите не са сигурни колко строги трябва да бъдат изискванията към тях.

България не е връщала на Русия отработено гориво от 2021 г.

България не е връщала на Русия отработено ядрено гориво от 2021 година насам, посочи Цвятко Бачийски. Той допълни още, че след началото на войната в Украйна извозването става все по-несигурно. Това обаче не застрашава работата на АЕЦ "Козлодуй", тъй като тя има капацитет да съхранява отработеното гориво до 2032 година, а след това може да се направят и разширения.

От две години през страната вече не минават и транзитни пратки с ядрено гориво за Унгария и Словакия. "Черно море вече не е безопасно за такъв вид транспорт и двете държави имат друг маршрут", коментира още председателят на АЯР.

Млади кадри в АЯР

От агенцията се похвалиха, че започват да преодоляват липсата на кадри и привличат млади специалисти, четирима от тях - направо от студентската скамейка. Има и експерт, завършил висшето си образование във Великобритания и избрал да се върне в България и да работи в регулатора. "Поставихме добра основа за средващите години", заяви Бачийски.

Липсата на кадри беше сериозен проблем, който тревожеше ръководството на АЯР в предишните години. От регулатора заявяваха многократно, че няма желаещи да работят при тях, а имат нужда от компетентни и мотивирани хора.