Газохранилищата в Европа са почти празни, но това не тревожи пазара

За късмет на Европа през лятото, когато трябва да се пълнят газохранилищата, на пазара излизат големи количества втечнен газ

13:56 | 29.01.26 г. 2
Снимка: Bloomberg LP
Европа ще приключи зимния сезон с резерви от газ на най-ниското ниво от години, но това видимо не притеснява пазарите. Данните на Gas Infrastructure Europe (GIE) показват, че към 28 януари газохранилищата в Европа са пълни до 43,5% от капацитета си спрямо 58% средно през последните 10 години. Изключение е 2022 година, когато Русия не изпълни ангажиметите и не запълни газохранилищата в Германия.

Ако до края на март количествата газ в газохранилищата намалеят до 60 млрд. куб. метра, или 30% от капацитета, то ЕС ще има нужда от огромни количества газ, за да попълни отново резервите си до нивото от поне 83%, с колкото започна тази зима, отбелязва колумнистът на Ройтерс Рон Бусо. Според европейските регламенти, за да бъде гарантирано спокойствието по време на отоплителния сезон, газохранилищата трябва да бъдат пълни най-малко до 90% от капацитета си.

За късмет на Европа обаче на пазара се очакват големи количества втечнен газ, което успокоява пазарите, дори и на фона на отказа от руския газ, който ще бъде в пълна сила от есента на 2027 година.

Търговията на нидерландската борса TTF тази сутрин се извършва при цена от около 40 евро за мегаватчас, но договорите с доставка през март и април са с цена от около 34 евро за мегаватчас.

За доставките за летните месеци, когато европейските държави ще пълнят отново газохранилищата си, пък цените са около 30 евро за мегаватчас.

Европа купи рекордни количества втечнен газ през 2025 г.

През 2025 година европейските страни увеличават вноса на втечнен газ с 30% до 175 млрд. куб. метра втечнен газ. Отделно страните от общността купуват тръбен газ от Норвегия, Алжир и Азербайджан. Вносът от Русия е около 12% от общия внос на газ в страните от ЕС.

Очакванията на Международната агенция за енергетика (МАЕ) през 2026 година са производството на втечнен газ да се увеличи със 7%, което е най-бързият ръст от 2019 година насам. И експанзията на сектора ще продължи с новите терминали, които планират САЩ, Катар и други държави - спрямо сегашните заявки между 2025 година и 2030 година на пазара ще бъда предложени към 300 млрд. куб. метра, което е около 50% ръст спрямо сегашното ниво.

Последна актуализация: 13:56 | 29.01.26 г.
доставки на газ за Европа природен газ втечнен газ
2
rate up comment 3 rate down comment 13
FireT
преди 1 час
До: RobinRedRideHOOD, така става като четеш само заглавието. Ако беше прочел и данните в статията, щеше да разбереш, че към момента газохранилищата НИ са пълни на 44%, спрямо 58% от последните години. Но това не тревожи никого. А любимият ти руззки газ е вече само 12% от целия внос. И от 2027 bye bye , съветскаКочина. Диверсификация, мой човек. Затова и никой няма притеснения. Че ние сега купуваме по-евтин газ, отколкото руззкия преди войната. Смятай как са ни цоцали твоите идоли.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 16 rate down comment 8
RobinRedRideHOOD
преди 1 час
"Газохранилищата в Европа са почти празни, но" ... EC гласува забрана за внос на руски газ. И това стана много след като монополният вносител обяви, че по един или друг начин ще вземе по-голямата част от Дания :) ... ръкопляскания за ритуалното убийство на ЕС бизнеса! ... И за заслужените сръбърници
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
