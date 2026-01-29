Газохранилищата в Европа са почти празни, но това не тревожи пазара

Европа ще приключи зимния сезон с резерви от газ на най-ниското ниво от години, но това видимо не притеснява пазарите. Данните на Gas Infrastructure Europe (GIE) показват, че към 28 януари газохранилищата в Европа са пълни до 43,5% от капацитета си спрямо 58% средно през последните 10 години. Изключение е 2022 година, когато Русия не изпълни ангажиметите и не запълни газохранилищата в Германия.

Ако до края на март количествата газ в газохранилищата намалеят до 60 млрд. куб. метра, или 30% от капацитета, то ЕС ще има нужда от огромни количества газ, за да попълни отново резервите си до нивото от поне 83%, с колкото започна тази зима, отбелязва колумнистът на Ройтерс Рон Бусо. Според европейските регламенти, за да бъде гарантирано спокойствието по време на отоплителния сезон, газохранилищата трябва да бъдат пълни най-малко до 90% от капацитета си.

За късмет на Европа обаче на пазара се очакват големи количества втечнен газ, което успокоява пазарите, дори и на фона на отказа от руския газ, който ще бъде в пълна сила от есента на 2027 година.

Търговията на нидерландската борса TTF тази сутрин се извършва при цена от около 40 евро за мегаватчас, но договорите с доставка през март и април са с цена от около 34 евро за мегаватчас.

За доставките за летните месеци, когато европейските държави ще пълнят отново газохранилищата си, пък цените са около 30 евро за мегаватчас.

Европа купи рекордни количества втечнен газ през 2025 г.

През 2025 година европейските страни увеличават вноса на втечнен газ с 30% до 175 млрд. куб. метра втечнен газ. Отделно страните от общността купуват тръбен газ от Норвегия, Алжир и Азербайджан. Вносът от Русия е около 12% от общия внос на газ в страните от ЕС.

Очакванията на Международната агенция за енергетика (МАЕ) през 2026 година са производството на втечнен газ да се увеличи със 7%, което е най-бързият ръст от 2019 година насам. И експанзията на сектора ще продължи с новите терминали, които планират САЩ, Катар и други държави - спрямо сегашните заявки между 2025 година и 2030 година на пазара ще бъда предложени към 300 млрд. куб. метра, което е около 50% ръст спрямо сегашното ниво.