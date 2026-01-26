Студът и геополитическото напрежение оскъпяват газа в Европа с над 50% за месец

Цената на природния газ, търгуван на нидерландската платформа TTF, се повишава с почти 5% до 41 евро за мегаватчас в началото на първата сесия за седмицата. От средата на декември 2025 година обаче цената на газа се увеличава с повече от 55% - тогава газът се търгуваше на едно от най-ниските нива от години и сделки се сключваха при цена от около 26 евро за мегаватчас.

Причините за този ръст са няколко, включително и ниските температури, обхванали Европа в началото на януари, както и бързо намаляващите резерви от газ. По данни на Gas Infrastructure Europe (GIE) европейските газохранилища са пълни до малко под 46% от капацитета си. В България нивото на запълняемост в "Чирен" е 58%.

Ситуацията се влоши след нарасналото геополитическо напрежение около Гренландия, а сега ледената вълна, обхванала големи части от САЩ, също заплашва износа на втечнен газ.

САЩ са водещ износител на суровината, макар че дължи дял от около 20% от пазара. Ройтерс отбелязва, че има опасения, че заради ниските температури ще замръзне водата в част от сондажите за добив на газ в Тексас и Ню Мексико. Данни на LSEG сочат, че добивът през януари досега е намалял със средно 1% спрямо декември.

Досега студеното време на няколко пъти е довело до ограничаване на добива и износа на втечнен газ. През януари 2024 година десетдневна ледена вълна намали с 3% добива, а през февруари 2021 година бурята "Ури" доведе до блокиране на 20% от добива на природен газ в САЩ. След 2021 година обаче САЩ увеличиха съществено капацитета си за втечняване на природен газ и се превърнаха в един от основните доставчици за Европа, която спря да купува руския природен газ, след като Москва започна своята война в Украйна.

Статистиката на TTF показва, че пазарът е оптимист, че проблемите са временни, и контрактите с доставка през март се търгуват при цена от около 30 евро за мегаватчас.