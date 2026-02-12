Руски атаки са спрели доставките по „Дружба“ за Унгария и Словакия

Руските атаки от края на януари са повредили украинската част на петролопровода „Дружба“ и това е прекратило доставките за Унгария и Словакия от началото на февруари, съобщава източник на Bloomberg. Според него износът е спаднал видимо още миналия месец до малко под 150 хил. барела дневно спрямо средно към 200 хил. барела на ден в периода 2022 – 2025 г.

Според украинската Mol няма прекъсване на доставките на руски петрол в региона. От оператора на петролопровода - руската „Транснефт“, и от руското Министерство на енергетиката не са коментирали пред Bloomberg информацията за прекратени доставки.

Украинският външен министър Андрий Сибиха отбеляза, че има данни, че Унгария планира да обвини Украйна за спирането на доставките. В социалната мрежа Х той посочи, че е публикувал снимки от разрушената инфраструктура на петролопровода, за да бъдат избегнати такива коментари. "Истината е, че Русия спря да бъде партньор, на който може да се разчита след началото на войната", коментира той и обърна внимание, че Будапеща не се е оплакала от спрени доставки, както правеше, когато петролът спираше да тече след удари на Украйна.

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline. We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) February 12, 2026

Пред репортери в Белгия преди началото на неформалната среща на европейските лидери унгарският премиер Виктор Орбан не повдигна въпроса за "Дружба", но заяви, че Европа не трябва да дава повече пари за Украйна. „Не изпращайте парите си на някой друг, ако са ви необходими за вашата конкурентоспособност“, заяви той пред репортери.

Европейските лидери трябва да обсъдят възможностите за развитието на европейската икономика и конкуренцията с Китай и САЩ.

След началото на пълномащабната война на Русия в Украйна повечето държави от ЕС предприеха стъпки за ограничаването на покупките на руските енергийни продукти. Виктор Орбан обаче прави точно обратното и увеличава зависимостта на Будапеща от руските доставки. Той вкара това и в своята предизборна кампания, в която обяви Украйна за враг.

След началото на войната Европейската комисия забрани вноса на руски петрол. Унгария и Словакия имаха дерогация до края на 2024 г. заради липсата на излаз на море и възможност за алтернативни доставки, но покупките през „Дружба“ още продължават.