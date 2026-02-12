IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Руски атаки са спрели доставките по „Дружба“ за Унгария и Словакия

Според украинския министър на външните работи Унгария планира да обвини Киев в спирането на доставките

16:49 | 12.02.26 г. 4
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Руските атаки от края на януари са повредили украинската част на петролопровода „Дружба“ и това е прекратило доставките за Унгария и Словакия от началото на февруари, съобщава източник на Bloomberg. Според него износът е спаднал видимо още миналия месец до малко под 150 хил. барела дневно спрямо средно към 200 хил. барела на ден в периода 2022 – 2025 г.

Според украинската Mol няма прекъсване на доставките на руски петрол в региона. От оператора на петролопровода - руската „Транснефт“, и от руското Министерство на енергетиката не са коментирали пред Bloomberg информацията за прекратени доставки.

Украинският външен министър Андрий Сибиха отбеляза, че има данни, че Унгария планира да обвини Украйна за спирането на доставките. В социалната мрежа Х той посочи, че е публикувал снимки от разрушената инфраструктура на петролопровода, за да бъдат избегнати такива коментари. "Истината е, че Русия спря да бъде партньор, на който може да се разчита след началото на войната", коментира той и обърна внимание, че Будапеща не се е оплакала от спрени доставки, както правеше, когато петролът спираше да тече след удари на Украйна.

 

Пред репортери в Белгия преди началото на неформалната среща на европейските лидери унгарският премиер Виктор Орбан не повдигна въпроса за "Дружба", но заяви, че Европа не трябва да дава повече пари за Украйна. „Не изпращайте парите си на някой друг, ако са ви необходими за вашата конкурентоспособност“, заяви той пред репортери.

Европейските лидери трябва да обсъдят възможностите за развитието на европейската икономика и конкуренцията с Китай и САЩ.

След началото на пълномащабната война на Русия в Украйна повечето държави от ЕС предприеха стъпки за ограничаването на покупките на руските енергийни продукти. Виктор Орбан обаче прави точно обратното и увеличава зависимостта на Будапеща от руските доставки. Той вкара това и в своята предизборна кампания, в която обяви Украйна за враг.

След началото на войната Европейската комисия забрани вноса на руски петрол. Унгария и Словакия имаха дерогация до края на 2024 г. заради липсата на излаз на море и възможност за алтернативни доставки, но покупките през „Дружба“ още продължават.

Последна актуализация: 16:51 | 12.02.26 г.
Дружба петрол икономиката на Унгария ракетни обстрели Андрий Сибиха
Коментари

4
rate up comment 1 rate down comment 0
Aлexaндpo
преди 14 минути
До: Solar Power, "Хах днес няма ботове :)" - А тука сте даже в първата тройка:):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 0 rate down comment 7
Solar Power
преди 1 час
Орбан е същия като патлераас
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 6 rate down comment 9
гъбко
преди 2 часа
До: Скъсана_Ушанка ... първо си гръмнаха газопроводите , а сега и нефтопроводите ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 5 rate down comment 12
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Хаха, ония двете кюфтета сега да се сърдят на жужето. :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
