Канада, Япония, Тайван и Австрия са най-добрите страни за ниършоринг в света

Канада, Япония, Тайван, Австрия и Великобритания са най-добрите локации в света за наемателите на индустриални площи, които се стремят да преориентират и доближат производството до своите държави (т. нар. ниършоринг) в условията на продължаваща икономическа и геополитическа несигурност, пише консултантската компания Savills.

Индексът на компанията за ниършоринг за 2026 г. подрежда 54 страни въз основа на фактори, които са важни за наемателите, търсещи нови локации за скъсяване или разнообразяване на веригите им за доставки и/или ограничаване на зависимостта им от внос от чужбина. Сред тези фактори са тяхната устойчивост (местни политики и близост до потребителите), икономика (разходите за труд), бизнес среда (лекота за правене на бизнес и инфраструктура за търговия) и ESG представяне (екологични/трудови стандарти и енергийно представяне). Индексът е в положителна връзка с развитието на икономиката – икономиките с по-високи доходи на населението обикновено са на челни позиции.

В Северна Америка Канада и Мексико са на предно място в класацията, като Канада оглавява общия индекс, отчасти благодарение на преференциалния достъп до американския пазар, особено в условията на несигурност около търговските мита.

В Европа водещата страна е Австрия поради централното си географско положение, висококвалифицираната работна ръка и силното представяне от гледна точка на устойчивост и ESG показатели. След нея се нареждат Великобритания и Португалия, като много други европейски икономики също намират място в топ 20. Savills отбелязва, че това се дължи на добрия баланс, който те осигуряват, и в четирите стълба, особено устойчивост, тъй като имат силен достъп до Европейския съюз – най-големия единен пазар в света.

В Азиатско-Тихоокеанския регион редица икономики с високи и средни доходи на населението се представят силно, включително Япония, Виетнам и Китай. Последната страна затвърждава трайната си сила като производствена суперсила в света.

„В сегашната макро- и геополитическа ситуация локацията е изключително сложно решение за глобалните производствени компании“, казва Конър Чилтън, сътрудник в Savills World Research. „Решенията не се дължат само на желание за минимизиране на разходите, а на основни съображения като устойчивост, енергийна сигурност и политическа среда наред с наличие на работна ръка, наеми и достъп до потребителите. Много от тези фактори тласкат в обратни посоки, затова локациите на челно място в индекса за ниършоринг обикновено са тези, които успяват да постигнат баланс между всички тези фактори“, допълва той.

Savills отбелязва, че локацията е много важна и от гледна точка на управлението на наличностите, тъй като много компании продължават прехода от стратегии „точно навреме“ относно веригите за доставки, които отдават приоритет на разходите, към по-устойчивите системи „за всеки случай“, които включват поддържането на по-големи наличности в складове близо до потребителите. Тази практика е допринесла за силното търсене на складови площи през последните години.