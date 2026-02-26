ЕС опитва да запази авторитета на Виктор Орбан в спора му с Украйна

В началото на април в Унгария ще се проведат парламентарни избори, а бъдещето на управляващата партия "Фидес" изглежда все по-несигурно. Премиерът Виктор Орбан залага на антиукраинската реторика - определи Киев като враг на Унгария и блокира всяко решение на ЕС, свързано с Украйна, под предлог, че украинските власти умишлено бавят възстановяването на работата на петролопровода "Дружба". Но изглежда, че унгарците вече са уморени от 16-те години управление на Орбан.

В началото на седмицата в парламента той обвини опозицията, че застава на страната на Киев срещу "собствената си родина, срещу унгарските семейства и компании", пише Bloomberg. Малко след това унгарският президент нареди засилена охрана на енергийни обекти и забрана за полети на дронове в близост до украинската граница, обяснявайки този ход със заплахата, която идва от Украйна.

Но всички тези действия изглеждат безсмислени - опозиционната партия "Тиса" на бившия съратник на Орбан Петер Мадяр вече води с 20 пункта на "Фидес" и ако това се потвърди, на 12 април ще има мнозинство в унгарския парламент с 55% от гласовете. Това е най-голямата измерена досега разлика от независими социологически агенции. За сравнение в средата на януари разликата между двете партии беше 12 пункта.

Виктор Орбан обаче не спира да повтаря, че близките му връзки с руския президент Владимир Путин се отплащат и Унгария внася евтин петрол от Русия, въпреки че освен Унгария и Словакия, другите държави в ЕС вече не купуват петрол от Русия и Брюксел прекратява вноса и на руския газ. Ползите се изтъкват непрекъснато на избирателите - във всяка сметка за енергия, която те получават, в червено е написано колко пари са спестили от по-евтините руски енергоресурси.

ЕС опитва да убеди Орбан да пусне заема за Украйна

Всичко това обаче е под въпрос само седем седмици преди изборите заради спрените доставки на руски петрол по "Дружба", заради което Виктор Орбан наложи вето върху отпускането на заем от 90 млрд. евро за Украйна и върху 20-ия пакет със санкции срещу Русия.

Тези действия са голямо разочарование за европейските лидери и председателят на Европейския съвет Антониу Коща го обвини в нарушаване на основен принцип в ЕС - на "лоялното сътрудничество". Причината е, че Унгария вече подкрепи отпускането на заема за Украйна, а сега блокира самия механизъм, който ще бъде използван за предоставянето на средствата, малко преди да бъде отпуснат първия транш. Именно това предизвика безпрецедентно острия тон на Коща и заявленията на Европейската комисия, че има начини да накара европейските лидери да изпълнят обещанията си.

Според анализатори Коща, а и позициите на другите европейски лидери, подсказваха, че Унгария този път ще бъде подложена на силен натиск и вероятно може да се стигне до активиране на процедурата по чл. 7 от Договора за ЕС, който отнема правото на глас на страна членка.

Източници на Politico обаче казват, че Брюксел ще опита да намери компромис, а няма да се върви към противопоставяне. Според тях Унгария ще получи на хартия обещание за възстановяване на работата на "Дружба", или начин да продължи да получава руски петрол. Един от вариантите за това е Хърватия, която обаче преди седмица съобщи, че няма да пусне руския петрол в ЕС.

В ЕС отчитат, че няма време за съдебна битка с Унгария, затова и искат да осигурят одобрението на Будапеща за заема за Киев. Украйна ще остане без пари до април, сочат разчетите на властите. Затова и ще се търси политическо решение, което да спаси репутацията на Орбан пред избирателите му и ще премахне пречките за помощта за Украйна.

Част от мерките, които се обсъждат, е делегация на ЕС да посети повредения петролопровод. Виктор Орбан и словашкият премиер Роберт Фицо заявиха, че имат данни, че съоръжението не е повредено, а Киев е блокирал умишлено доставките. Украинският президент Володимир Зеленски пък съобщи пред журналисти по време на посещението на Коща и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Киев, че има сателитни снимки и доказателства от партньорски разузнавания, които показват, че "Дружба" е повреден от руски атаки в края на януари. Москва все още не коментирала казуса.

Ройтерс съобщи, че Орбан е изпратил писмо до Европейския съвет с искане за мисия с участието на унгарски и словашки експерти, които да проверят състоянието на съоръжението. В него унгарският премиер е отбелязал, че осъзнава политическата цена на решението му да блокира заема, допълва ще агенцията, която има достъп до документа.

Европейски дипломати уточняват пред Politico, че петролопроводът е стратегически и строго охраняван обект и в момента се водят дискусии с украинските власти дали физическото посещение на европейски представители на мястото е възможно.