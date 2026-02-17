ЕК пита Киев за ремонта на "Дружба", след като Хърватия отказа да пусне руски петрол в ЕС

Европейската комисия (ЕК) е попитала Украйна за график за ремонта на петролопровода "Дружба" и подновяването на доставките на руски петрол за Унгария и Словакия, съобщи говорителят на институцията Анна-Кайса Итконен в ежедневния брифинг в Брюксел.

Тя уточни, че ЕК е в контакт с всички замесени страни и основен приоритет е енергийната сигурност. Няма краткосрочни заплахи за Унгария и Словакия, които са изпълнили регламентите и притежават резерви за 90 дни, допълни още Итконен.

Украйна съобщи преди дни, че петролопроводът "Дружба" е повреден след атаки на руски дронове на 27 януари. Оттогава доставките са прекратени. Според Bloomberg е имало данни за намаление и преди това - през януари доставките са били средно по 150 хил. барела дневно, а не 200 хил. Словашкият премиер Роберт Фицо обвини Украйна, че не поправя повреденото съоръжение в опит да накара Унгария да вдигне ветото си за начало на преговорния процес на Киев за членство в ЕС.

Анна-Кайса Итконен потвърди, че Хърватия е получила временна дерогация и може да доставя руски петрол през петролопроводи до Унгария и Словакия. В страната обаче са категорични, че няма да пуснат руския петрол в ЕС.

Croatia has acted responsibly and transparently on regional energy security - and we will do so again for our Hungarian @FM_Szijjarto and Slovak friends @SakovaSr, while fully respecting our Ukrainian allies and the daily suffering they endure. When we were told the Adria… pic.twitter.com/huJ8aXyNyU — Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 16, 2026

"Барел петрол, закупен от Русия, може да изглежда по-евтин за някои страни, но помага за финансирането на война и атаки срещу украинския народ", посочи в публикация в Х икономическият министър Анте Шушняр. Той е категоричен, че няма техническо извинение европейските държави да продължават да купуват руски петрол.