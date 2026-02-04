Приходите от петрол в руския бюджет се сринаха до нивата от юли 2020 г.

Приходите от петрол в руския бюджет спаднаха до нивата от юли 2020 г., когато търсенето на петрол беше свито от ограниченията, свързани с пандемията от коронавируса, пише Ройтерс. Министерството на финансите на Русия посочва, че причината за този значителен спад през януари са, от една страна, ниските цени на петрола на световните пазари, а от друга - силната рубла.

Статистиката показват, че в руския бюджет през първия месец на годината са влезли 393,3 млрд. рубли (5,1 млрд. долара) от търговията с петрол и природен газ. На годишна база това е намаление от 50%. Според изчисленията на Bloomberg само приходите от петрол достигат 281,7 млрд. рубли (3,7 млрд. долара) през януари.

Преди войната в Украйна приходите от петрол и природен газ формираха към 40% от приходите в руския бюджет. Сега делът им намалява, а бюджетът за 2025 година приключи с дефицит от 5,6 млрд. долара, показват предварителните данни на финансовото министестрво за изпълнението на бюджета. Приходите от петрол и природен газ се свиха с 25% до 8,48 трилиона рубли (111,4 млрд. долара).

Bloomberg обръща внимание, че цената на сорта Брент на световните пазари се понижи с 15% през януари. Санкциите срещу Русия, и особено срещу "Роснефт" и "Лукойл", обаче задълбочават проблемите за руските износители. Руският сорт Уралс се продава с големи отстъпки, надхвърлящи и 20 долара от цената на сорта "Брент".

Самото Министерство на финансите на Русия отчита, че цената на петрола е падала до 39 долара за барел през декември. Това е понижение от 38 на сто. Изчисленията в бюджета за 2026 година обаче са направени при цена от 59 долара за барел.

Нов натиск се очаква и ако Индия действително се откаже от вноса на руски петрол и започне да купува петрол от Венецуела. За това съобщи американския президент Доналд Тръмп, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи пред журналисти, цитиран от ТАСС, че Русия не е уведомена за това.