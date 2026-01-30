ЕС планира изцяло да спре да обслужва танкерите, превозващи руски петрол

Европейският съюз (ЕС) планира да премахне механизма за таван на цената на руския петрол и да вместо това да спре да обслужва танкерите, които превозват руския петрол. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Мярката е част от 20-ия санкционен пакет срещу Русия, по който работи общността. Очакванията са, че той ще бъде представен на 24 февруари, когато ще се навършат четири години от пълномащабната война в Украйна.

Военният конфликт вече надвишава Великата отечествена война, в която СССР воюва с Германия, след като Берлин нарушава подписаното през 1939 година споразумение за ненападение "Молотов- Рибентроп". С този пакт двете страни си поделят зоните на влияние в Източна Европа.

Ако предложението за отказ от услуги получи подкрепата на европейските лидери, страните от ЕС ще трябва да отказват предоставянето на застраховки и други услуги, както и на танкери за превоз на руския петрол, независимо от цената. В момента тези услуги се предоставят само за товарите, които се търгуват при цена под тавана, достигнал в последните дни до 44 долара за барел.

Според изчисленията на Bloomberg обаче заради санкциите, включително и на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт", в момента цената на руския петрол е под 40 долара за барел.

В пакета със санкции ще има нови рестрикции за руски банки, петролни компании и танкери от т.нар. "сенчест флот". Подготвят се още и блокиране на трансакции с криптовалути, както и санкции срещу трети страни, които помагат на Русия да преодолее санкциите.