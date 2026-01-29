Русия използва "сенчеста поща", за да заобиколи санкциите на ЕС

Русия използва логистични операции в Берлин, за да заобиколи санкциите на Европейския съюз (ЕС), като насочва забранени стоки към Москва чрез пощенска система, която използва по-лек контрол върху международната поща, според разследване на германския вестник Bild.

Разследването установява, че тестови пратки, оборудвани с GPS предаватели и съдържащи санкционирани стоки, са преминали необезпокоявано през логистична зала близо до летище Берлин-Бранденбург, преди да бъдат препратени през Полша и Беларус към Москва, пише Euronews.

Твърди се, че логистичният център използва етикети за доставка от държавната пощенска служба на Узбекистан, въпреки че Федералната мрежова агенция на Германия не разрешава на пощенската служба да работи в страната. Съобщава се, че системата се управлява от бившия директор на RusPost GmbH, германския клон на руската държавна пощенска служба „Поща на Русия“, идентифициран от Bild като Дмитрий В.

Международните пощенски пратки са подложени на по-малко строги проверки от обикновения износ на стоки, тъй като пощенският трафик се обработва бързо и в големи обеми при опростени митнически и износни процедури.

Митническите власти претърсиха офисите на компанията в Берлин през август 2024 г. по подозрение за нарушаване на икономическите санкции срещу Русия, но последвалото разследване не даде резултати.

Недостатъчно мерки

Пратеникът на президента на Украйна по въпросите на санкционната политика Владислав Власюк не е изненадан от разкритията. „Никой не прави достатъчно, ако погледнете броя на случаите“, коментира той пред Euronews в отговор на въпрос дали Германия прави достатъчно, за да предотврати подобни вратички.

Украйна редовно събира информация за подобни практики и я споделя с международните си партньори, казва той. Принципът на системите, предназначени да заобикалят западните санкции, е добре познат на украинските власти.

В момента Власюк обикаля няколко европейски страни, включително Нидерландия и Белгия, за да води кампания за по-строго прилагане на санкциите.

Западни компоненти са откривани в много от дроновете „Шахед“, които използва за атаки в Украйна. Алтернативни методи на плащане, като криптовалутите, позволяват на много от пазарните участници да заобиколят съществуващите забрани.

Според Власюк, силните санкции изпращат силен сигнал към Русия. Въпреки че руската икономика буксува, натискът все още не е достатъчен, подчертава той.

Сенчестият флот на Русия продължава да се движи въпреки санкциите

Сенчестият флот на Русия е в центъра на дебата за заобикаляне на санкциите. Русия избягва международните мерки срещу петрола и различни стоки, като използва стари и обикновено неадекватно застраховани танкери, често регистрирани под променящи се удобни флагове или с неясен статут на флага.

Това са регистрации в държави, които предлагат ниски такси, минимални регулаторни изисквания и слаб контрол върху стандартите за безопасност, опазване на околната среда и застраховането.

Въпреки че ЕС е санкционирал повече от 600 кораба, около 70% продължават да транспортират петрол за Русия, според Власюк. Той казва, че блокът трябва да обмисли физически мерки срещу тези танкери.

Франция наскоро прихвана и конфискува петролния танкер Grinch, принадлежащ на руския сенчест флот, в западното Средиземноморие. Париж заяви, че санкционираният кораб е заподозрян, че плава под фалшив флаг и нарушава международните санкции.

На 26 януари Германия и 13 други държави от ЕС издадоха съвместно изявление с предупреждение срещу кораби, плаващи в Балтийско и Северно море под множество или фалшиви флагове. Страните обявиха, че в бъдеще ще третират тези кораби като плавателни съдове без гражданство, за да предприемат по-строги действия срещу руския скрит флот.

В декларацията се посочва, че корабите ще могат да плават в Балтийско и Северно море само ако имат валидни документи, комуникират адекватно с властите и спазват законодателството за безопасност и морско право. В изявлението не се посочват механизми за прилагане или санкции за неспазване.

Руската хибридна война вреди на сближаването в ЕС

Русия води непрекъсната хибридна война срещу Европа чрез координирани дезинформационни кампании, нахлувания с дронове, саботажи и кибератаки. Европейските държави обаче още не са склонни да признаят изрично мащаба на конфронтацията, според експерт по сигурността, който следи дейностите на Москва.

Святослав Гниздовски, основател на компанията за отбранителни технологии OpenMinds, казва, че Европа вече е в състояние на перманентна конфронтация с нисък праг с Русия, дори ако политическите лидери избягват да я наричат ​​така.