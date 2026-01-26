Първият руски арктически танкер се подготвя да доставя втечнен газ въпреки санкциите

Първият арктически танкер, произведен в Русия, "Алексей Косигин", се насочва към завода за втечняване на газ "СПГ Арктик-2", сочат данни на Bloomberg. Заводът, който е собственост на "Новатек", е под санкциите на САЩ.

Заради войната в Украйна "Новатек" не можа да получи поръчаните от Южна Корея по-рано арктически танкери, които да осигуряват доставките към клиентите през зимните месеци. Тези танкери са специално оборудвани и могат да преминават през ледовете. "Алексей Косигин" е построен от корабостроителницата "Звезда" (близо до Владивосток) и беше предаден на "Софкомфлот" в края на 2025 година.

Строителството на танкера се забави заради санкциите и липсата на експертиза. Първоначално плановете бяха той да бъде готов през март 2023 година.

В момента доставките на руски втечнен газ през зимните месеци се осигуряват само от един танкер от подобен тип - "Кристоф де Маржери", който от 8 дни е с изключени транспондери, по данни на компаниите за следене на морския трафик. Последната му известна позиция е в Баренцово море.

Тази тактика се използва масово от руските петролни танкери, за да не бъдат проследени доставките им, нарушаващи санкциите на Запада.

"СПГ Арктик-2" е в основата на руските амбиции за дял от 20% от пазара на втечнен газ с доставката на около 100 млн. тона годишно до 2030 година. Очакванията са, че от терминала ще могат да бъдат изнасяни по 20 млн. тона годишно. Но през зимата само специално оборудваните арктически танкери могат да превозват доставките през Северно море.

Вицепремиерът Александър Новак призна в края на миналата година, че санкциите отлагат амбициите за пробив на пазара за втечнен газ.