Франция задържа танкер от "сенчестия флот"

За първи път европейска държава задържа танкер от "сенчестия флот", който превозва петрол от санкционирани държави - Венецуела, Иран и Русия. Френският президент Еманюел Макрон съобщи в социалната мрежа X, че в операцията са участвали съюзници на Франция. Корабът Grinch, плавал под фалшив флаг, е в списъците със санкции на Запада, посочва още френският президент.

Преди ден стана ясно, че САЩ са арестували седми танкер в Карибския басейн, нарушаващ блокадата, която наложи Вашингтон срещу петролния сектор на Венецуела. Някои от тях са плавали под руски флаг, но това не спря операцията на американската брегова охрана, подкрепена и от военните на Великобритания.

Макрон посочи в своя пост, че Русия финансира войната в Украйна с приходите от търговия с петрол.

В много остра реч в Давос украинският президет Володимир Зеленски критикува европейските съюзници заради пасивността им спрямо руските танкери и руския петрол. "Ако (руският президент Владимир - б.р.) Путин няма пари, в Европа няма да има война", каза той. Малко след това Зеленски поздрави Макрон за "точно този вид решителност".

"Плавателните съдове трябва да бъдат задържани. И не би ли било честно да се конфискува и продава петролът, превозван от тези танкери?", написа украинският президент в социалните мрежи.

ТАСС посочи, че Франция не е уведомила Русия за арестувания танкер и сега се проверява дали има руски граждани на борда на Grinch.

Bloomberg допълва, че корабът е тръгнал от пристанището в Мурманск и е арестуван край Испания - в Алборанско море, малко след като е преминал покрай Гибралтар. По данни на агенцията танкерът е бил натоварен и е пътувал към Суецкия канал.