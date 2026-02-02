IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

САЩ намаляват митата за Индия след обещание на Делхи да не купува руски петрол

Решението беше обявено след телефонен разговор между Доналд Тръмп и Нарендра Моди

21:46 | 02.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Нарендра Моди и Доналд Тръмп си стискат ръцете преди пресконференция в Белия дом, 13 февруари 2025 г. Снимка: БГНЕС/EPA/FRANCIS CHUNG
Нарендра Моди и Доналд Тръмп си стискат ръцете преди пресконференция в Белия дом, 13 февруари 2025 г. Снимка: БГНЕС/EPA/FRANCIS CHUNG

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато търговско споразумение с Индия, в рамките на което Вашингтон ще намали допълнителните мита върху индийски стоки от 25 на 18 на сто, след като индийският премиер Нарендра Моди се е ангажирал Делхи да прекрати покупките на руски суров петрол, съобщиха световните агенции.

Решението беше обявено след телефонен разговор между Тръмп и Моди. По думите на американския президент Делхи също така е поела ангажимент да „намали до НУЛА“ митата си и нетърговските бариери срещу САЩ, както и да закупи американски енергийни, технологични, селскостопански и други продукти на стойност „над 500 МИЛИАРДА ДОЛАРА“.

„От приятелство и уважение към премиера Моди и по негово искане, с незабавно влизане в сила, се договорихме за търговско споразумение между САЩ и Индия, съгласно което Вашингтон ще прилага намалено реципрочно мито, като го понижи от 25 на 18 на сто“, написа Тръмп в социалните мрежи след разговор с индийския премиер, посочва Ройтерс.

По думите на Тръмп Моди е „приел да прекрати покупките на руски петрол“ и се е ангажирал да купува „повече петрол от САЩ и евентуално от Венецуела“, написа американският президент в публикация в социалната мрежа Truth Social, допълва AFP.

(БТА)

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 21:50 | 02.02.26 г.
мита икономиката на Индия икономиката на САЩ санкции руски петрол
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още