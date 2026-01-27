Индия и ЕС финализираха ключовото си търговско споразумение

Индия и Европейският съюз финализираха ключовото си търговско споразумение, съобщиха индийският премиер Нарендра Моди и Европейската комисия, цитирани от Ройтерс. Двете страни се стремят да се защитят от променливите отношения със САЩ, отбелязва агенцията.

След близо 20-годишни преговори споразумението ще открие пътя за Индия да отвори големия си и затворен пазар - най-многолюдния в света, за свободна търговия с 27-те страни членки на ЕС, който е нейният най-голям търговски партньор.

„Вчера беше подписано голямо споразумение между Европейския съюз и Индия“, каза Моди. „Хората по света наричат това майката на всички споразумения. Това споразумение ще донесе големи възможности за 1,4-милиардното население на Индия и за милионите хора в Европа“, допълни той.

„Днес ЕС и Индия създават история, като задълбочават партньорството между най-големите демокрации в света. Създадохме зона за свободна търговия с 2 млрд. души, като и двете страни ще спечелят икономически. Изпратихме сигнал на света, че основаното на правила сътрудничество все още дава големи резултати. И най-важното е, че това е само началото — ще надграждаме върху този успех и ще разширим отношенията си, за да бъдем още по-силни", коментира председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана в прессъобщение на Комисията.

ЕС и Индия вече търгуват стоки и услуги на стойност над 180 млрд. евро годишно, като поддържат близо 800 хил. работни места в ЕС. Очаква се това споразумение да удвои износа на стоки от ЕС за Индия до 2032 г. чрез премахване или намаляване на митата в размер на 96,6%. Като цяло намаляването на митата ще спести около 4 млрд. евро годишно от мита върху европейските продукти.

Това е най-амбициозното търговско отваряне, което Индия някога е предоставяла на търговски партньор. То ще даде значително конкурентно предимство на ключови промишлени сектори и на хранително-вкусовата промишленост на ЕС, като предостави на дружествата привилегирован достъп до най-гъстонаселената държава в света с население от 1,45 млрд. души и най-бързо разрастваща се голяма икономика с годишен БВП от 3,4 трлн. евро, се казва в съобщението на ЕК.

Какво предвижда споразумението?

Индия ще предостави на ЕС митнически намаления, които никой от другите ѝ търговски партньори не е получил. Например митата върху автомобилите постепенно ще се понижат от 110% на едва 10%, а за автомобилните части те ще бъдат напълно премахнати след пет до десет години. Митата, вариращи до 44% за машините, 22% за химикалите и 11% за фармацевтичните продукти, също ще бъдат премахнати в по-голямата си част, съобщават от ЕК

Споразумението премахва или намалява често възпиращите мита (средно над 36%) върху износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС, като отваря огромен пазар за европейските земеделски стопани. Например индийските мита върху вината ще бъдат намалени от 150% на 75% при влизането в сила и в крайна сметка до равнища от едва 20%, митата върху маслиновото масло ще намалеят от 45% на 0% в рамките на пет години, а за преработените селскостопански продукти като хляб и сладкарски изделия ще бъдат премахнати митата в размер до 50%.

Чувствителните европейски селскостопански сектори ще бъдат защитени, тъй като продукти като говеждо месо, пилешко месо, ориз и захар са изключени от либерализацията в споразумението, уточняват от ЕК. Целият внос от Индия ще продължи да спазва строгите правила на ЕС в областта на здравеопазването и безопасността на храните.

Споразумението ще предостави на дружествата от ЕС привилегирован достъп до индийския пазар на услуги, включително до ключови сектори като финансовите услуги и морския транспорт. Индия е поела и най-амбициозните ангажименти по отношение на финансовите услуги, които надхвърлят ангажиментите ѝ пред други партньори, се посочва в съобщението без конкретни подробности за ангажиментите. Споразумението осигурява и високо равнище на защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост (ИС), включително авторското право, търговските марки, дизайните, търговските тайни и правата върху сортовете растения.

ЕС и Индия ще подпишат и меморандум за разбирателство, който има за цел да създаде платформа за сътрудничество и подкрепа за действия в областта на климата между ЕС и Индия. Платформата ще стартира през първата половина на 2026 г. Освен това, при спазване на бюджетните и финансовите правила и процедури на ЕС, през следващите две години се предвижда подкрепа от ЕС в размер на 500 млн. евро за усилията на Индия за намаляване на емисиите на парникови газове и ускоряване на дългосрочната ѝ устойчива промишлена трансформация.

Договорените текстове ще бъдат предоставени на Съвета на ЕС за подписване и сключване на споразумението. След като бъдат приети от правителствата в Съвета, споразуменията могат да бъдат подписани от ЕС и Индия. След подписването му споразумението изисква одобрението на Европейския парламент и решението на Съвета относно формалното му сключване. След като Индия също ратифицира споразумението, то може да влезе в сила.

Споразумението беше подписано дни след като ЕС сключи ключов пакт с южноамериканския блок Меркосур след споразумения миналата година с Индонезия, Мексико и Швейцария.

През същия период Делхи финализира споразумения с Великобритания, Нова Зеландия и Оман, припомня Ройтерс.

Множеството споразумения подчертават глобалните усилия за предпазване от САЩ, тъй като стремежът на президента Доналд Тръмп за завземане на Гренландия и заплахите за мита срещу европейски нации подлагат на изпитание дългогодишните съюзи сред западните страни.

Тръмп наложи мито от 50% върху стоките от Индия, а търговското споразумение между Индия и САЩ рухна миналата година след прекъсването на комуникацията между двете правителства.

Официалното подписване на споразумението между Индия и ЕС ще се състои след правна проверка, която се очаква да трае между пет и шест месеца, съобщи представител на индийското правителство, запознат с въпроса.

„Очакваме споразумението да бъде задействано в рамките на една година“, допълни представителят.