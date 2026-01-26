Индия ще намали митата върху вноса на европейски автомобили от 110% на 40%

Индия планира да намали митата върху автомобилите, внасяни от Европейския съюз (ЕС), от 110% на 40%, съобщава Ройтес, цитирайки източници, запознати с темата.

Това ще бъде най-голямото отваряне на индийския пазар досега за чуждестранни автомобили, докато Ню Делхи и Брюксел се приближават до споразумение за свободна търговия , което може да бъде обявено още във вторник (27 януари).

Правителството на премиера Нарендра Моди се съгласи незабавно да намали митото върху ограничен брой автомобили, пристигащи от ЕС при вносна цена над 15 000 евро, посочват източниците.

Този налог ще бъде допълнително намален до 10% с течение на времето, което ще улесни достъпа до индийския пазар за европейските автомобилни производители като Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Очаква се Индия и ЕС да обявят във вторник края на продължителните преговори около сделката за свободна търговия, след което двете страни ще финализират детайлите и ще ратифицират това, което наричат „майката на всички сделки“.

Споразумението би могло да разшири двустранната търговия и да увеличи индийския износ на стоки като текстил и бижута, който е засегнат от 50-процентните американски мита от края на август.

Индия е третият по големина пазар на автомобили в света по продажби след САЩ и Китай, но местната автомобилна индустрия е една от най-силно защитените от правителството. Ню Делхи в момента налага мита от 70% и 110% върху вносните автомобили - ниво, често критикувано от автомобилните ръководители, включително от изпълнителния директор на Tesla Илон Мъск.

Ню Делхи предложи незабавно намаляване на митата до 40% за около 200 000 автомобила с двигател с вътрешно горене годишно, най-агресивният ход досега за отваряне на пазара. Тази квота все пак подлежи на промени преди обявяването на сделката.

Електрическите превозни средства ще бъдат изключени от намаленията при митата през първите пет години, за да се защитят инвестициите на местни играчи като Mahindra & Mahindra и Tata Motors в прохождащия сектор. След пет години електрическите превозни средства ще подлежат на подобни намаления на митата.

Европейските производители на автомобили в момента държат по-малко от 4% от индийския пазар на автомобили с годишен обем от 4,4 млн. превозни средства, доминиран от японската Suzuki Motor.