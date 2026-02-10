Русия задържа износа на петрол, но купувачите чакат големи отстъпки

Русия запазва нивото на износа на петрол, но големите отстъпки, които прави, за да привлече купувачи, намаляват приходите до най-ниското ниво за последните пет години, пише Bloomberg в анализ, базиран на данни на анализаторски компании и търговци на петрол. Според тях в първата седмица на февруари доставките достигат 3,15 млн. барела на ден, което е намаление от 430 хил. барела дневно спрямо последната седмица на януари.

В по-малко волатилния четириседмичен период (12 януари - 8 февруари) Русия е изнасяла по 3,3 млн. барела дневно, което означава, че количествата се запазват около средното за целия януари, но е с около 540 хил. барела дневно под пика през декември.

Натоварените с петрол танкери, които очакват в открито море появата на купувачи, се увеличават и в началото на февруари количествата петрол, които те превозват, достигат 143 млн. барела. Това е два пъти повече спрямо февруари 2025 година и с около 25% повече спрямо ноември.

В началото на февруари доставките са повлияни от лошото време, ремонти и санкциите на Запада. Приходите от продажбата на петрол от началото на февруари достигат 1,02 млрд. долара, сочат данни на Argus Media. Цената на сорта "Уралс" се движи около нивото от 40 долара за барел. Според новата формула, по която ЕС изчислява тавана на руския петрол,този сорт трябва да се продава за максимално 44,10 долара за барел.

Азиатските държави са почти единствен купувач на руския петрол, доставян през морските терминали. В периода 12 януари - 8 февруари към танкерите с обявени маршрути към Азия и тези, които все още не са посочили крайна дестиация (обикновено те също достигат до азиатския пазар), са превозвали по 3,14 млн. барела средно на ден. Данните показват намаление на доставките към Китай и Индия в началото на февруари. Но в същото време има значителен ръст на танкерите, които не са обявили дестинацията си.

Доставките за Турция са на най-ниското си ниво от началото на годината - 160 хил. барела дневно. Няма данни за доставка на руски петрол в Сирия, но Bloomberg отбелязва, че обикновено танкерите изключват своите транспондери около Крит и изчезват от картите. Доставките обикновено се отчитат, след като бъдат заснети от сателити.

Bloomberg отбелязва още и свиване на добивите на петрол за втори пореден месец през януари. Данните са засекретени, но източници на агенцията съобщават за изпомпвани 9,28 млн. барела дневно, което е с 300 хил. барела под договорените количества за добив с ОПЕК.

Според анализатори една от причините са санкциите на САЩ - заради тях времето за намиране на купувачи се увеличава и петролните танкери стоят в открити води в очакване на поръчки.