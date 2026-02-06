ЕС предлага пълна забрана на услуги за руските кораби

Европейският съюз (ЕС) предлага нови санкции срещу Русия, които биха заменили ценовия таван на руския петрол с пълна забрана за морски услуги. Същевременно се предвижда забрана и на вноса на някои метали, химикали и критични минерали, съобщава Bloomberg.

Европейската комисия (ЕК) публикува предложението в петък, но всички държави членки на ЕС трябва да одобрят пакета, преди той да влезе в сила.

В изявление председателят на комисията Урсула фон дер Лайен призовава страните членки да подкрепят санкциите преди четвъртата годишнина от началото на войната в края на февруари.

„Предлагаме да въведем тази пълна забрана в координация с партньори със сходно мислене след решение на Г-7“, казва фон дер Лайен. Тя добавя, че още 43 кораба от руския сенчест флот, който помага на Москва да транспортира незаконно петрол, също ще бъдат включени в черния списък, с което общият им брой ще достигне 640.

ЕС също така предлага затягане на ограниченията за износа на Русия с нови забрани за стоки и услуги на стойност 360 млн. евро (425 млн. долара).

Комисията също така обяви, че ще активира за първи път инструмента си против заобикаляне на санкциите. С него се въвежда забрана на износа на компютри и радиостанции към юрисдикции, където има висок риск стоките да бъдат изпратени в Русия.

Други предложени мерки включват санкции за още 20 руски регионални банки и допълнителни ограничения върху криптовалутите, използвани за заобикаляне на санкциите.

Ако бъдат одобрени, новите мерки биха могли да доведат до забрана на европейските компании да предоставят услуги, като застраховка и транспорт, необходими за превоз на руски петрол, независимо от цената на стоката, съобщи преди това Bloomberg.

Преди дни украинският президент Володимир Зеленски обърна внимание, че украинското военно разузнаване е установило, че 120 кораба, използвани от Русия за заобикаляне на санкциите, са регистрирани в страни от ЕС и получават пълен набор от услуги от европейските компании и институции.