ЕС единодушно удължи санкциите срещу Русия, Унгария изненада с коментар за Украйна

Европейският съвет единодушно удължи с още шест месеца, до 31 юли 2026 година, санкциите срещу Русия, съобщиха от институцията. Първите мерки бяха въведени през лятото на 2014 година във връзка с незаконната окупация на Крим. Те бяха разширени след началото на пълномащабната война, която Москва започна срещу Украйна.

В момента Европейският съюз налага ограничения срещу редица сектори, включително и срещу енергийния сектор, който беше заобикалян преди 2022 година. Сега Брюксел е въвел санкции срещу танкери от т.нар. "сенчест флот", наложи ембарго върху покупките на петрол (с изключение за Унгария и Словакия), както и спря вноса на въглища. Има ограничения пред руските банки за участие в системата SWIFT, забрана за износ на луксозни стоки и редица други ограничения.

С отделна мярка - въведена чрез регламент, ЕС спира покупките и на руски природен газ, включително и втечнен. За тази мярка Брюксел не се нуждае от единодушно одобрение.

След Европейския съвет през миналата седмица Унгария беше категорична, че санкциите срещу Русия вредят на ЕС, а премиерът Виктор Орбан призова за възстановяване на отношенията с Москва, коментирайки, че не е ясно кой е започнал войната. Той се обяви против финансова подкрепа за Украйна и страната му заедно със Словакия и Чехия отказаха да участват в репарационен заем за Киев.

Останалите лидери на ЕС се разбраха да бъдат предоставени гаранции от бюджета на ЕС за теглене на заем от 90 млрд. евро за следващите две години за Украйна. Средствата ще бъдат възстановени, когато Русия изплати репарации за нанесените щети в Украйна. ЕС задържа замразените руски активи и ще ги използва за покриване на заема, ако Москва не плати компенсациите на Киев.

През уикенда обаче Орбан направи неочаквано заявление, че колапсът на Украйна би бил катастрофа за Унгария. В своя реч, публикувана в социалната мрежа Х, Орбан отбеляза, че "се нуждаем от стабилна Украйна" и допълни, че войната отслабва страната. "Важно е кой е твоят съсед, в какво състояние и кой живее там", допълни още унгарският премиер, обръщайки се към фермерите в приграничните райони.