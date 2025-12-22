IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

ЕС единодушно удължи санкциите срещу Русия, Унгария изненада с коментар за Украйна

Колапсът на Украйна ще е катастрофа за Унгария, каза премиерът Виктор Орбан

14:59 | 22.12.25 г. 5
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европейският съвет единодушно удължи с още шест месеца, до 31 юли 2026 година, санкциите срещу Русия, съобщиха от институцията. Първите мерки бяха въведени през лятото на 2014 година във връзка с незаконната окупация на Крим. Те бяха разширени след началото на пълномащабната война, която Москва започна срещу Украйна.

В момента Европейският съюз налага ограничения срещу редица сектори, включително и срещу енергийния сектор, който беше заобикалян преди 2022 година. Сега Брюксел е въвел санкции срещу танкери от т.нар. "сенчест флот", наложи ембарго върху покупките на петрол (с изключение за Унгария и Словакия), както и спря вноса на въглища. Има ограничения пред руските банки за участие в системата SWIFT, забрана за износ на луксозни стоки и редица други ограничения.

С отделна мярка - въведена чрез регламент, ЕС спира покупките и на руски природен газ, включително и втечнен. За тази мярка Брюксел не се нуждае от единодушно одобрение.

След Европейския съвет през миналата седмица Унгария беше категорична, че санкциите срещу Русия вредят на ЕС, а премиерът Виктор Орбан призова за възстановяване на отношенията с Москва, коментирайки, че не е ясно кой е започнал войната. Той се обяви против финансова подкрепа за Украйна и страната му заедно със Словакия и Чехия отказаха да участват в репарационен заем за Киев.

Останалите лидери на ЕС се разбраха да бъдат предоставени гаранции от бюджета на ЕС за теглене на заем от 90 млрд. евро за следващите две години за Украйна. Средствата ще бъдат възстановени, когато Русия изплати репарации за нанесените щети в Украйна. ЕС задържа замразените руски активи и ще ги използва за покриване на заема, ако Москва не плати компенсациите на Киев.

Свързани статии

През уикенда обаче Орбан направи неочаквано заявление, че колапсът на Украйна би бил катастрофа за Унгария. В своя реч, публикувана в социалната мрежа Х, Орбан отбеляза, че "се нуждаем от стабилна Украйна" и допълни, че войната отслабва страната. "Важно е кой е твоят съсед, в какво състояние и кой живее там", допълни още унгарският премиер, обръщайки се към фермерите в приграничните райони.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 14:59 | 22.12.25 г.
санкции срещу Русия Виктор Орбан икономиката на ЕС
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 12 rate down comment 18
khao
преди 1 час
До: 0pk разбира се че е ясно, Русия, самия Путин го потвърди многократно през годините... но ти пак неразбрал, хахаха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 27 rate down comment 3
xapoznai
преди 1 час
Боже, какъв лупинг на Орбан! Само в политиката е възможно това нещо, понеже нито преди него нито след него мнението не е отразявало намерения. Чисти словоблудства инспирирани финансово.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 30 rate down comment 15
0pk
преди 2 часа
То е ясно кой е започнал войната, ама още ще се правим на ощипани дружно в ЕСЕСа. :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още