Урсула фон дер Лайен: Има начини да накараме членовете да изпълнят обещанията си

Европейската комисия (ЕК) има различни начини да накара страните членки да спазват ангажиментите, които са дали, коментира председателят на институцията Урсула фон дер Лайен по време на брифинг в Киев. Тя, заедно с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и европейски лидери от "Коалицията на желаещите", е в украинската столица, за да отбележат четвъртата годишнина от началото на пълномащабната инвазия.

Пред журналисти Урсула фон дер Лайен коментира решението на Унгария да блокира заема от 90 млрд. евро, които да бъдат предадени на Украйна в периода 2026-2027 г. Тези средства Киев ще възстанови, когато Русия изплати репарации за щетите от войната.

Антониу Коща допълни, че отпускането на заема е одобрено на заседанието на европейските лидери през декември и само Европейският съвет може да го измени. Той е изпратил писмо до унгарския премиер Виктор Орбан, призоваващ го да спази ангажиментите си, и поиска от ЕК да използва "всички налични инструменти", за да бъде изпълнено решението на съвета.

Причината за ветото са спрените доставки по петролопровода "Дружба". Украйна съобщи, че руски атаки са нанесли щети по съоръжението в края на януари. Според Будапеща обаче доставките могат да бъдат подновени, а Киев ги използва за натиск и шантаж малко преди предстоящите парламентарни избори в Унгария.

Имаме сателитни снимки и доказателства от партньорски служби, че петролопроводът е разрушен при руска атака, каза украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинга. Той посочи, че това не е първият случай, при който руски ракети и дронове разрушават петролопровода и украинските служби го поправят. Нещо повече - руските ВВС изчакват да пристигнат ремонтнните групи и повтарят атаката - този път и срещу хората. Тази тактика се прилага и при ударите по енергийната мрежа на Украйна.

"Цената на ремонтите е много висока", допълни той и призова унгарския премиер Виктор Орбан да се обърне към Владимир Путин и да поиска енергийно примирие.

Коща съобщи, че очаква до дни Украйна да оцени какво е нужно за ремонта на петролопровода и да даде график.

Има алтернатива на руските доставки и Хърватия е готова да предостави капацитет по Адриатическия петролопровод за доставки в Унгария, Словакия и Сърбия, допълни още Урсула фон дер Лайен.

И Коща, и Урсула фон дер Лайен изказаха покрепа за членството на Украйна в ЕС, но отказаха да се ангажират с конкретна дата. Скоростта зависи от самите държави, от реформите, които изисква ЕС, но са всъщност важни за самата държава, допълни още председателят на ЕК.

Украйна настоява за конкретна дата за членство, за да не бъде "блокирано за десетилетия" от действия на Русия, е позицията на Киев. Оттам дават за пример ветото на Унгария за кредита и за 20-ия санкционен пакет, който Брюксел искаше да представи за четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия в Украйна.