Русия влиза в петата година на една от най-неефективните войни за последното столетие

Преди четири години, нахлувайки в Украйна, Русия започна най-мащабния военен конфликт в Европа след Втората световна война. Към 180 хил. руски военни преминаха границата, а ВВС извършиха ракетни удари по територията на страната, включително и по столицата Киев.

Развитието на военните действия през годините показва, че този брой войници е крайно недостатъчен за мащабите на войната и днес само толкова са в едно от най-горещите направления на фронтовата линия - Поровскто. Дори и руските военни кореспонденти признават лошото планиране и недостатъчен брой военни, а част от бронираната техника спира още в първите дни заради дефекти и дори недостиг на гориво.

Резултатите след четири години на активни бойни действия определят войната като една от най-неефективните за Русия. Настъплението в ключови направления се оценява от американския Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) като най-бавния във всички световни военни конфликти от Първата световна война насам.

Руските войски в Украйна постепенно се увеличиха до 700 хил. души и в последните две години се задържат на това ниво, което кара много анализатори да смятат, че Москва е достигнала пика на възможността да наема желаещи да воюват и трябва да измисли как да привлече още хора на фронта.

Според Института за изучаване на войната (ISW) , анализирайки речта на руския президент Владимир Путин за Деня на защитника на отечеството (23 февруари), Кремъл действително се готви за ограничени кампании за мобилизация. Руският президент говори за отговорността на руския воин към руския народ и каузата на Русия, както и че държавата ще стои зад семействата на руските военни.

Същевременно с увеличаване на броя войници темпото на настъплението се забави в пъти, а в началото на 2026 година дори има данни за набиращи сила контранастъпателни действия на украинците в Запорожка и Днипропетровска област.

Данните сочат забавяне на бойните действия

Данните към 22 маса на 23 февруари показват относително забавяне на бойните действия. Въоръжените сили на Украйна съобщават за 100 атаки спрямо 112 ден по-рано. През миналата седмица имаше дни с по средно около и над 200 атаки. Русия е извършила и 70 въздушни удара със 181 авиационни бомби, както и 2300 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 5700 fpv-дрона.

Най-горещата точка на бойното поле към този час е Покровското направление, където се съобщава за 19 атаки. Украинските военни отчитат увеличаване на ударите с авиационни бомби, но и свиване на зоната на действие на руските дронове, което е резултат от спирането на Starlink. Интензивни остават боевете в Хуляйполе (14) и към Костянтинивка (14). Руските части укрепват позициите си около Словянск.

Дроновете променят хода на войната

След като месеци наред зависеше от доставките на оръжия и боеприпаси, Украйна разработи своя тактика на бойното поле - замени артилерийските снаряди с fpv-дронове, които сега успешно блокират движението на бронирана техника и танкове. В последната година атаките на фронта се извършват основно от пехотинци - Русия направи пробив в Покровск именно с малки щурмови групи, които незабелязано преминаха през защитните линии и в крайна сметка окупираха големи части от градската агломерация Покровск - Мирнохрад.

Украйна разви и свои далекобойни дронове, а отскоро показва и ефективни ракети ("Фламинго" и модернизирания "Нептун"), с които да поразява цели в тила на Русия. По данни на руски военни анализатори през последните седем дни руското Министерство на отбраната е свалило повече от 1500 украински дрона. Въпреки това има мащабни поражения по енергийни съоръжения, включително и по станция "Калейкно" на магистрален петролопровод в Татарстан, и заводи, свързани с военната индустрия.

Атаките продължават и в нощта срещу 24 февруари има съобщения за взривове на летищата "Кача" и "Белбек", използвани за военни цели , в окупирания през 2014 година Крим. Без ток отново са населени места в Белгородска област. Министерството на отбраната на Русия съобщи за свалени 79 дрона, от които 21 над Белгородска област, по 15 над Краснодарския край и над Черно море и 11 дрона - над Крим.

Украйна компенсира липсата на военен флот с морски дронове и успя да "изгони" руския Черноморски флот от историческия му щаб в Севастопол на пристанището в Новоросийск.

Украйна възприема руска тактика на въздушните удари

Русия също започна ежедневни удари с дронове - сглобявани в Русия по лиценз на иранските Shahed. Основна цел в последните месеци е енергийната система и по данни на европейски наблюдатели има щети по близо 80% от съоръженията. Практически без щети са ядрените централи, но и те работят с намален капацитет заради щетите по енергийната мрежа. В нощните атаки част от дроновете са т.нар. "примамки" - имитации на бойните дронове, чиято цел е да изтощят средствата за противовъздушна отбрана.

Руски военни кореспонденти съобщават, че Украйна е възприела същата тактика и вече има свои "имитатори" - "Майя", "Рубака" и "ХаKi - 20", за чието унищожаване се използват в пъти по-скъпи зенитни ракети. Това се сочи и като една от причините за подобрената ефективност на украинските атаки в тила в последните месеци - увеличаване на броя дронове и изтощаване на руската ПВО както заради серията от атаки по системите през лятото на 2025 година, така и заради примамките.

"Подай им пръст и ще отхапят ръката"

Преговорите за мир между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ изглеждат в тупик след три серии в Абу Даби и Женева. Русия продължава да настоява да придобие 5500 кв. км площ от Донецка област, а Украйна отказва да предаде без бой тези територии. До края на месеца може да има нов кръг, но още няма официално потвърждение за това.

В няколко интервюта в международни медии украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че това би било награда за агресията на Русия, което не бива да се допуска. Тази земя не е просто територия за Украйна - тя е част от физическите гаранции за сигурност заради изградените защитни съоръжения, Киев не може да се откаже от хората, които живеят там, допълни още Зеленски пред AFP.

Според украинския президент дори и да получи тази част от Украйна, Кремъл няма да се задоволи. "Подай им пръст и ще отхапят ръката - това е руският подход", каза пред ARD той.

Украйна е готова за прекратяване на огъня по линията на съприкосновението и да не опитва да си върне земите по военен път. Пред CNN Зеленски коментира, че САЩ дава добри гаранции за сигурност "на хартия", но нямат отговор какво биха направили, ако Русия отново нападне Украйна. "Тя няма да го направи" не е отговор за мен. Съжалявам", допълни още Зеленски.

Серия от атентати в полицейски управления в Украйна

В последните два дни украинското Министерство на вътрешните работи съобщава за три терористични акта в различни градове - Лвов, Днипро и Миколаев, насочени към полицейски служители. Извършителят на един от тях е задържан, а огласената версия е, че тези актове са извършени от вербувани от Русия изпълнител чрез канали в Telegram.

В Украйна също се заговори за частично блокиране на социалната мрежа, докато се разясни ситуацията.

Русия блокира Telegram, сочейки че до съобщенията имат достъп чужди служби, но се оказа, че приложението се използва масово за комуникация между руските военни на предни позиции. Липсата на стабилна комуникация, причинена и от липсата на Starlink, се сочи като една от причините за успехите на бойното поле, които записват украинците през февруари.