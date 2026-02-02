Орбан увеличава предизборните харчове в опит да ограничи възхода на опозицията

"Февруари е месецът, в който си струва да посрещнеш пощальона или съобщение за банков трансфер", написа в своя профил във Facebook унгарският премиер Виктор Орбан, визирайки увеличението на минималната работна заплата с 11% и 13-та пенсия, която ще получат унгарците само два месеца преди парламентарния вот в страната.

Bloomberg обръща внимание, че унгарският президент увеличава разходите на фона на социологическите прогнози, които сочат победа за опозицията.

Правителството обаче ще предложи първата вноска за 14-та пенсия, удвояване на данъчните облекчения за семействата и разширяване на програмата за освобождаване на доходите на майките (като физически лица), което те ще получават до живот. Майките под 40 години с две деца ще получат първите си заплати, които не са обложени с данъци именно през февруари.

Допълнително през миналата седмица правителството съобщи, че се готвят облекчения за енергийните сметки заради необичайно студения януари. Според съобщенията унгарците могат да забавят плащанията, защото ще има субсидии за увеличеното потребление на газ и на електроенергия.

Основен опонент на Орбан е 44-годишният Петер Мадяр и неговата партия "Тиса". Той е бивш член на "Фидес" и се изправя срещу своите бивши съпартийци, опитвайки се да използва застоя в икономиката, корупцията и растящите разходи за живот. През 2025 година унгарската икономика отбеляза ръст от едва 0,4%, припомня Bloomberg.

Унгарски анализатори от базирания в Будапеща мозъчен тръст Policy Solutions смятат, че именно състоянието на икономиката ще бъде предизвикателство за Орбан по време на изборите през април. Според техните оценки фискалните стимули може и да помогнат малко, но няма да бъдат достатъчни, нито са навременни.

Според оценките на централната банка разходите, които правителството прави само два месеца преди вота, костват 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Унгария, но няма много индикации, че този път ще променят съществено общественото мнение. През януари например бизнес доверието намаля рязко до -11,5 пункта спрямо -7,9 пункта през декември.

Потребителското доверие остава без промяна на ниво от -22 пункта, но е на отрицателна територия, което свидетелства за траен песимизъм сред потребителите. Според анализи сред унгарците вече има умора от управлението на Виктор Орбан, който е начело на страната от 16 години.

Последните проучвания дават на партията "Тиса" преднина с 48% пред 40% на "Фидес" за изборите, които са насрочени за 12 април. Мадяр се надява да привлече хора с широки политически възгледи, включително и разочаровани от управлението на "Фидес".