Скъпите предизборни подаръци носят слаб политически ефект за Орбан

Унгарският премиер Виктор Орбан миналия месец отбеляза краткосрочно увеличение на подкрепата в проучванията на общественото мнение благодарение на скъпоструващите добавки към пенсиите, но ще трябва да се надпреварва с времето преди предстоящите през април парламентарни избори, за да постигне резки промени в изпадналата в стагнация икономика и да запази 15-годишния си контрол върху властта, пише Ройтерс.

Опитът за преизбиране на Орбан ще бъде наблюдаван не само в Унгария. Националистическият лидер, който е трън в очите на ЕС, разчита на американския президент Доналд Тръмп като антиевропейски съюзник и поддържа близки връзки с руския държавен глава Владимир Путин.

В момента вътрешноикономическата ситуация не е на негова страна. Данъчните облекчения, които той прокара преди изборите през 2022 г., допринесоха за засилването на най-тежката европейска инфлационна вълна, която остави дълбоки следи.

Резултатите от проведена през есента анкета на "Евробарометър" сочат, че повишаването на разходите за живот е на първо място сред вътрешнополитическите притеснения на унгарците, въпреки че инфлацията намалява от 25-процентовия връх през 2023 г. до допустимия диапазон от 2-4 процента на централната банка през ноември.

Стагнираща Унгария изостава в Централна Европа

Докато инфлационната вълна повиши цените на храните в Унгария, приближавайки до средните нива за ЕС, средната годишна заплата при пълна трудова заетост е трета сред най-ниските в блока, а разходите за пенсии също са сред най-ниските като дял от БВП.

Повишаването на пенсиите е мярка, която е насочена към 2,4 млн. унгарски пенсионери, съставляващи над една четвърт от електората, и следващата година ще коства 454 млн. долара. Тези средства ще се повишават ежегодно, тъй като увеличението ще бъде въвеждано постепенно през следващия цикъл на държавното управление.

Това осигури на партията на Орбан - ФИДЕС, ръст в подкрепата сред по-възрастните избиратели в проучване на общественото мнение, проведено през ноември от унгарския мозъчен тръст 21 Research Centre. Подкрепата за ФИДЕС в анкетата възлиза на 27%, което представлява ръст с един процентен пункт. През декември обаче подкрепата за ФИДЕС отново спадна на 26%, а тази за "Тиса" се увеличи с три процентни пункта и достигна 34%.

83-годишният Давид Солоши, чиято пенсия по думите му е над средната, казва, че надбавките може да помогнат на Орбан да спечели гласовете на някои пенсионери, но няма да променят значително тяхното материално състояние. "Подобни мерки допринасят за позитивното отношение на хората", казва Солоши, който е прадядо. "Но ни очакват доста несигурни години", добави той.

Ержбет Ботлик, която е работила като касиерка и чистачка, приветства надбавките, които ще бъдат изплатени през февруари. Тя казва, че възнамерява да гласува за ФИДЕС заради пенсиите и заради твърдолинейната политика на Орбан по отношение на имиграцията, но добавя, че не се чувства особено заможна.

"Ако не бяха двете ми (възрастни) деца, нямаше да имам почти нищо", каза Ботлик по повод финансовата им подкрепа, докато чака на опашка за хранителни помощи, раздавани от благотворителна организация.

Промените в разходите са трудни, независимо кой ще спечели

Предизборните ходове на Орбан носят белезите на сходни обещания, давани от партиите от основното течение в Централна Европа. Тези обещания могат да помогнат за спечелването на гласове, но политически е много трудно да бъдат отменени, независимо кой в крайна сметка ще бъде избран.

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings понижи перспективата за кредитния рейтинг на Унгария до "негативна" поради предизборните разходи на Орбан. Агенцията заяви, че не могат да се изключат по-нататъшни мерки преди изборите, с оглед на това, че повечето анкети показват значително изоставане на ФИДЕС от опозиционния ѝ съперник "Тиса".

Действията по отношение на пенсиите може да осигурят някои краткосрочни ползи, но цената в дългосрочен план ще бъде много по-голяма. Международният валутен фонд (МВФ) през август предупреди, че ако не реформира пенсионната си система, Унгария след 2030 г. ще се окаже пред "експлозивен ръст" на държавния си дълг, който се очаква до 2054 г. да достигне зашеметяващите 255% от БВП.

Орбан обяви увеличаването на пенсиите във Facebook, като под публикацията му се появиха някои критични към мярката обществени коментари, в които се призовава за увеличение на по-малките пенсии или индексация спрямо заплатите. Други осмяха увеличението като "шега" или "купуване на гласове".

Резултатите за ноември от проучване, което ЕК прави всеки месец сред потребителите, се отклоняват от ниските нива, отчетени през лятото. Индексът на Унгария обаче значително изостава от този на съседните Полша и Чехия, чиито икономики през изминалата година изпревариха унгарската.

Централната банка на Унгария сега очаква през първото тримесечие инфлацията временно да се забави под целта от 3%. Това би могло да даде възможност за понижаване на лихвите точно преди изборите, които вероятно ще се произведат през април. Всичко това обаче може се случи, когато за Орбан вече е твърде късно.

"Проблемът е, че (настроенията) все още са негативни и не могат да се променят драстично за няколко месеца. Времето е твърде кратко, а сумата, която може да се разпредели, е ограничена", заяви Даниел Рона, ръководителят на 21 Research Centre.

