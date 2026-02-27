Украйна е изнасяла петрол през "Дружба", след като Русия унищожи всичките ѝ рафинерии

Украйна е използвала петролопровода "Дружба", за да изнася своя петрол, преди руска атака да разруши част от съоръжението в западните части на страната, твърдят източници на Ройтерс. В средата на миналата година Русия е разрушила и последната рафинерия и украинските власти е трябвало да решат какво да правят с местния добив на петрол.

"Дружба" е единствената възможност за износ и според запознати Киев е използвал тръбите за износ на около 40 хил. тона месечно. Купувач е била унгарската MOL.

През 2021 г. Украйна е добила около 1,7 млн. тона петрол, но и внасяла значително повече, за да покрие нуждите си. Основната част от преработката е извършвала рафинерията в Кременчук, чийто капацитет е 19 млн. тона годишно. Още в първите месеци на войната Русия атакува рафинериите в страната и в момента Украйна само внася горива, но не ги произвежда.

Министерството на енергетиката на Украйна не е отговорило на запитванията на Ройтерс. Агенцията допълва, че още в началото на войната властите засекретиха информацията за добив на петрол и производството на горива. Според медийни публикации през 2024 г. "Укрнафта" е добила 1,4 млн. тона петрол. Компанията е собственост на държавата и се управлява съвместно от "Нафтогаз" (50%+1 акция) и Министерството на отбраната (50% -1 акция).

Включването на украинските доставки е ставало в Броди (Лвовска област). През 2002 г. Украйна изгради петролопровод, свързващ петролните терминали в Одеса с Броди и плановете са били количествата петрол да се изнасят през "Дружба". По време на войната този петролопровод също е атакуван, отбелязват в Киев.

Петролопроводът "Дружба" е един от най-дългите в света с капацитет за пренос на 2 млн. барела петрол на ден. След началото на войната в Украйна той обаче загуби своето значение, тъй като европейските държави, с изключение на Унгария и Словакия, спряха да купуват руски петрол. В последните дни той предизвика истинска криза в ЕС, след като Унгария се отметна от поет ангажимент и блокира заема от 90 млрд. евро за Украйна. Будапеща не вярва, че тръбите са разрушени и поиска партньорска проверка от екип на ЕС, в който да влязат представители на Унгария и Словакия.

Според украинската компания ExPro доставките по южното направление на "Дружба" (към Източна Европа) са достигнали 10-годишно дъно през 2025 г. - към 9,7 млн. тона. Количествата са почти поравно разделени между Словакия и Унгария.

В разклонението към Полша и Германия има малки количества петрол от Казахстан, доставяни за Германия.