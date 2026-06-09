КЕВР: Предложените цени за тока и парното от 1 юли са реалистични

Предложените цени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) към настоящия момент са реалистични, каза председателят на регулатора Пламен Младеновски, след като по-рано днес комисията проведе обществени обсъждания за новите цени от 1 юли.

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за обсъждане на новите цени на електроенергията в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. Регулаторът предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3% от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58 на сто.

По време на обсъждането представителите на дружествата обявиха, че ще представят писмените си становища по доклада на КЕВР.

Младеновски каза, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. Той посочи, че трябва да се отчита и геополитическата обстановка, и нестабилността на цените на петрола и природния газ. „Към момента това, което ни спасява като държава, е азерският договор. В скоро време и там цената би трябвало да се актуализира, защото е привързана към цената на петрола и ако не се успокоят нещата в Персийския залив, може би ще бъдем свидетели на по-висока цена на природния газ. Този фактор сме го предвидили консервативно“, коментира той.

По думите му КЕВР е приложила рестриктивен поход по отношение на исканото увеличение на разходите от дружествата. „Цените трябва да са на първо място справедливи и икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща и не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата“, отбеляза той, цитиран от БТА.

Докато комисията заседаваше, пред сградата на КЕВР граждани протестираха срещу поскъпването на тока и на парното и топлата вода от 1 юли.

Омбудсманът настоява КЕВР да преразгледа новите цени на парното, тъй като дори ограничено повишение ще се отрази върху домакинствата. Това се посочва в писмо на Велислава Делчева до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски.

В становището си Делчева поставя акцент и върху необходимостта от по-строг контрол върху технологичните загуби по топлопреносните мрежи. Обръща внимание и на множеството сигнали от граждани за аварии по топлопреносната мрежа.

Велислава Делчева призовава КЕВР да направи допълнителен преглед на разчетите преди приемането на окончателното решение.