КЕВР предлага увеличение на цената на тока за бита с 3% от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлага повишение на цената на електроенергията със средно 2,99%, а на топлинната енергия - с 4,58% за новия ценови период (1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г.). Изчисленията са базирани на заявките, направени от енергийните дружества към регулатора.

От КЕВР уточняват, че най-високото повишение ще бъде за клиентите на "EVN България Електроснабдяване" - с 3,24%. Предложението за "Електрохолд Продажби" е 3,11%, а за "Енерго-Про Продажби" - с 2,38 на сто.

По отношение на топлинната енергия предложението е за средно 4,58% повишение на цената на фона на поисканите от топлофикационните дружества средно почти 31%. Най-значимо е искането на "Топлофикация - Русе", която очаква повишение на цената от 69%, но предложението на КЕВР за поскъпване от 5%.

За най-голямото дружество - "Топлофикация - София", искането е за поскъпване на услугата с 29%. От регулатора обаче предлагат цената да се повиши с 5,5% до 73 евро за мегаватчас. Това не е най-високата цена за топлинната енергия в България - за "Топлофикация - Разград" предложението е за поскъпване с почти 5% до 74,14 евро за мегаватчас, а потребителите на дружеството във Велико Търново ще плащат 72,49 евро за мегаватчас след повишение от 5%, ако КЕВР потвърди предложението си. И двете дружества са поискали по-голямо повишение - съответно с 15,3% за Разград и с 29% за Велико Търново.

От данните на КЕВР е видно, че най-евтино е парното в Бургас - 45,50 евро за мегаватчас, ако бъде прието предложението на КЕВР за поскъпване на услугата с 3,66%. Самото дружество очаква ръст от 17,3%.

Комисията положи максимални усилия, за да сведе до минимум поисканите увеличения на цените на електрическата и на топлинната енергия на фона на сегашните високи енергийни цени в глобален мащаб, коментират още от регулатора. Според експертите в комисията намаляването на разходите не е за сметка на качеството на услугата.

Засегнатите дружества ще могат да представят своите позиции на серия от открити заседания и обществени обсъждания през юни. КЕВР ще реши окончателно за цените на електроенергията и топлинната енергия на 1 юли.