Правителството проверява високите сметки за ток и вода

Министерството на икономиката и индустрията и Комисията за защита на потребителите (КЗП) са изискали информация във връзка с цените на тока и водата, съобщи служебният ресорен министър Ирина Щонова пред журналисти в Министерския съвет.

Коментара си Щонова направи след участието си в работна среща, свикана от служебния премиер Андрей Гюров, във връзка с множество сигнали за високи сметки за ток и високи цени на питейната вода. В нея са участвали също служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков и на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева.

Щонова напомни, че на 26 февруари екипи на КЗП са били и при трите електроразпределителни дружества.

„За нас е важно не само как отговарят на жалбите, които получават, в какъв срок, по какъв начин. За нас е важно самите дружества да проявят инициатива и когато видят, че по някаква причина е станала грешка при определен брой потребители, те сами да поправят тази грешка, да проверят дали и при други не се е случило, така че да не трябва всеки човек да се чуди сега към кой да се оплача, на кого да пиша, за да се поправи грешката“, коментира Щонова.

Тя напомни и за поставения вчера на трите дружества тридневен срок - до понеделник, да предоставят информация, като допълни, че подробности ще бъдат дадени при първа възможност.

Политизиране на темата

Междувременно премиерът Андрей Гюров заяви, че темата за високите сметки за ток и поскъпването на водата се използва за политически внушения.

„В последните дни получихме много сигнали от притеснени граждани относно увеличението на цената на водата и високите сметки за ток. Темата се използва за политически внушения и за прехвърляне на отговорност и затова нека да бъдем много ясни - сметките за електроенергия не са изненада“, каза Гюров на брифинг в Министерския съвет, след като свика среща с ресорните министри.

Миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока и като прибавим към това и завишеното потребление на ток през студените месеци, логично се стига до завишените сметки, посочва Гюров.

„Това са решения, които са взети преди сегашното управление. Същото важи и за водата. Предложението за повишаване на цената на водата е прието през декември миналата година от Комисията за енергийно и водно регулиране и то е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Това също са действия, които са предприети при предишния кабинет. Т.е. нямаме ново правителство - нови цени, имаме ново начало - нови цени“, каза още служебният премиер. „Аз разбирам, че това е политическият отговор, а хората са искрено притеснени за своите сметки и заради това днес свиках спешна среща с ресорните министри, които да предложат конкретни мерки за облекчение на натиска върху гражданите“, посочи Гюров.

По думите му служебното правителство не може да предприема дългосрочни мерки, но може да упражни контрол и да представи прозрачност на хората.

Служебният премиер добави, че трябва да се уточни защо са задържани неправомерно цените на водата три месеца, за да избухнат в ръцете на служебното правителство и кой успя да координира почти всички ВиК дружества едновременно точно сега.

Относно цената на тока Гюров посочи, че се разчита и на гражданите да упражняват контрол върху собствените си сметки, като сравнят фактурираното количество електроенергия и това, което показва електромерът.

Трайчо Трайков: Голяма част от по-високите сметки за ток се дължат на по-голямо потребление

Голяма част от по-високите сметки за ток се дължат на по-голямо количество потребена енергия, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков след срещата при служебния премиер.

Той посочи, че на регулирания пазар за декември спрямо ноември миналата година дружеството „Електрохолд“ е продало с 33% повече електроенергия, „Енерго-Про“ - с 47%, а „ЕВН“ - с 41%. През януари спрямо декември данните за „Електрохолд“ са за 14,5 на сто повече електроенергия, „Енерго-Про“ - 14,3%, „ЕВН“ - 16,2%.

Наше задължение като правителство е да осигурим това всички институции, които имат механизми и ангажименти да регулират, да проверяват фактите и да защитават правата на клиентите, да работят в тясна координация и спрямо закона, и това се случва, посочи Трайков.

Той добави, че в петък е проведена среща с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на която е получен доклад за проверките на регулатора. Там са били прегледани количествата потребена енергия и голяма част от по-високите сметки се дължи на по-голямо количество потребена електроенергия, отчете служебният министър.

В същото време трябва да проверим дали електромерите отчитат правилно и за това има допълнителна проверка от независима лаборатория и от Министерството на енергетиката (МЕ) за съответствието на електромерните табла, на пломбите, посочи той и добави, че проверката не е по жалби, защото министерството не получава такива, а на случаен принцип.

Проведени са и разговори с Фонда за сигурност на електроенергийната система, които изплащат компенсациите на електроразпределителните предприятия. Те покриват разликата между регулираните цени и пазарните цени, на които се купува електроенергията. "Там искаме да направим засечка за това колко е разликата и какви са цените. Искаме да покрием всички възможности, през които някъде може да се е получила грешка и злоупотреба", обясни Трайков.

По думите му до момента по данни от КЕВР в много малък процент от сигналите е установено нарушение. "Но както казах и един клиент да е ощетен, трябва да бъде спазен законът и загубите да бъдат възстановени. Ако констатираме умишлено нарушение на правилата, тогава вече законът е предвидил санкционни механизми, които също ще бъдат приложени. Това ще стане в края на проверките", каза той.

Трайков допълни, че се очаква пълният доклад от КЕВР в началото на март.

Служебният министър каза още, че всеки, подал жалба, трябва да получи отговор от електроразпределителното дружество, което го снабдява с ток.

