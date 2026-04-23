Отоплителният сезон у нас продължава и само газът от Азербайджан няма да стигне за май

Отоплителният сезон в България още не е свършил - "Топлофикация - София", а и други топлофикационни дружества продължават да работят, каза по време на изслушване в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) директорът на "Булгаргаз" Веселин Синабов. На заседанието беше обсъдено ценовото заявление на компанията за май.

Няма основание за промяна на този етап и цената вероятно ще е 35,98 евро за мегаватчас, потвърди Синабов. На нидерландската борса търговията в рамките на деня се извършва около нивото от 45 евро за мегаватчас. По време на заседанието в края на март директорът на "Булгаргаз" посочи, че газът за април и за май е осигурен предварително.

От изпратеното до регулатора заявление в началото на април е видно, че газът през май ще бъде осигурен по договора с Азербайджан, чиято цена е най-изгодна в микса, втечнен газ по договора с Botas, както и от газохранилището в Чирен.

"И времето, и геополитическата обстановка не са с нас", отбеляза председателят на КЕВР Пламен Младеновски. Той посочи, че през отоплителния сезон цената на газа е била с около 20% по-ниска спрямо предходната зима.

Сега потреблението е все още високо и не може да бъде покрито само с газа от Азербайджан, отчете още Младеновски. Цената му е фиксирана при подписването на договора за доставка преди десетилетие, макар че се актуализира с цената на петролните деривати на всеки три месеца, но с изоставане от девет месеца. Това означава, че пикът в цената на газа от Азербайджан вероятно ще дойде точно преди следващия отоплителен сезон.

През лятото "Булгаргаз" пък ще бъде изправена пред предизвикателството да съхрани резерви в газохранилището. Даните на Gas Infrastructure Europe показват, че през тази зима страните от ЕС използваха голяма част от резервите си и започват сезона на нагнетяване от ниско ниво. Средно газохранилищата в общността са пълни до малко над 30% от капацитета си. България е под средното за ЕС равнище в момента с 25%.

Най-критично е положението в Нидерландия (8%) и Швеция (малко под 10%), но в същото време в Португалия си запазиха резервите от газ и посрещат лятото с газохранилища пълни до 91% от капацитета си.

Данните показват, че Украйна също е започнала да нагнетява газ и резервите са 17% от капацитета за съхранение, който обаче е огромен - над 30 млрд. куб. метра, останал в наследство от времената, когато държавата беше основното транзитно трасе на руския газ към Европа.