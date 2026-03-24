"Булгаргаз" има осигурен евтин газ до лятото и не чака шок с цената 

Газът на компанията е един от най-ниските в Европа благодарение на доставките от Азербайджан

11:09 | 24.03.26 г. 3
Снимка: Investor.bg
Цената на газа на "Булгаргаз" през следващите месеци ще остане една от най-ниските в Европа, стана ясно сред заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Компанията подаде заявление за повишение на цената от 1 април с едва 5% въпреки шоковото поскъпване на нидерландската борса TTF през март. 

Заради затворения Ормузки проток природният газ в Европа достигна цена от 56 евро за мегаватчас, а през миналата седмица за кратко се търгуваше и за над 60 евро.

На този фон цената в България се очаква да бъде малко над 32 евро от 1 април. Директорът "Булгаргаз" Веселин Синабов обясни, че няма основание за поскъпване - газът е договорен още преди зимата, а допълнителна котва е тръбният газ, който България получава по дългосрочния договор с Азербайджан. 

В компанията няма подадени заявления за допълнителни количества газ, тоест няма промяна спрямо ценовото заявление от 11 март. А и се чака постепенно топлофикациите да започнат да намаляват потреблението.

Синабов съобщи още, че именно заради договора с Азербайджан не очаква и шок с цената през май и юни. Но всичко ще зависи от потреблението през април. Компанията е готова да покрие увеличено потребление чрез своите запаси, допълни още той.

Все още не е ясно как ще се отразят високите цени на петрола в момента преди новия регулаторен сезон (след 1 юли) - цената на газа от Азербайджан се актуализира на всеки три месеца, но се взимат предвид цените на петролните деривати с 9 месеца закъснение. Следващата актуализация на цената тръбния газ е през юли.

От началото на март цената на петрола скочи рязко до нива от около 100 долара за барел.

На 1 юли КЕВР трябва да определи цените на топлинната и електроенергията за новия ценови сезон и председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че има притеснения как ще се отразят цените на газа върху заявленията, особено на топлофикационните дружества. Той допълни, че след ценови кризи отнема около година на пазарите да се възстановят.

Такива кризи не зависят нито от "Булгаргаз", нито от КЕВР или националните правителства, отбелязаха още от комисията.

До края на март топлофикациите и енергийните дружества трябва да подадат своите ценови заявления за новия регулаторен период. На този етап няма нито едно внесено заявление, коментираха от КЕВР.

Булгаргаз Кевр Цена на газа
aldy
преди 38 минути
еФФФтини цъRVули === Брей, тия цензори ще ни оставят съвсем боси!
aldy
преди 40 минути
"Газът на компанията е един от най-ниските в Европа благодарение на доставките от Азербайджан" Икво прайм, когато укра гръмне Турски поток? Щото вече направиха няколко опита?
aldy
преди 42 минути
България има еФФФтини ***. Факт е, че още сега сметките за отопление скочиха почти двойно. А какво ще стане по-нататък, дЪто да ни е яко.
